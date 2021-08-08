Диетолог рассказала, как похудеть, не вставая с дивана 8.08.2021, 17:57

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В лежачем положении можно делать различные упражнения.

Также сбросить лишние килограммы способна помочь овощная диета с высоким содержанием клетчатки.

Российский врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, какие именно упражнения помогают сжигать калории, и как правильно питаться, чтобы не набрать лишний вес при минимальной активности.

«Не сказать, что человек сильно похудеет, лежа на диване, но поддерживать свой вес можно. Конечно, можно даже на диване делать определенные упражнения. Например, велосипед, упражнения с резиночкой или качать пресс. Можно из-за всех сил напрячь все мышцы, втянуть пресс, ягодицы, максимально так продержаться, затем расслабить тело. В балете, например, так делают. Если ты стоишь у станка, ты должен стоять так, чтобы с тебя пот стекал, тебе было жарко», - отметила она.

Соломатина добавила, что при пассивном образе жизни также важно есть много овощей.

«Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей, зелень разная. Их можно съесть. Человек получит очень мало калорий, а чувство насыщения появится. Но главное — не перестараться, чтобы не растянуть желудок, иначе все время будет хотеться есть», - рассказал она.

Диетолог добавила, что овощи также полезно употреблять в пищу перед тем, как съесть что-то сладкое. По ее словам, таким образом клетчатка не даст сахару быстро раствориться, энергии от еды хватит надолго, и человек не так быстро проголодается.

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