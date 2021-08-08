Победобесие на марше 2 Telegram-канал «СерпомПо»

8.08.2021, 18:16

2,000

Россия заняла самое низкое место в медальном зачете на Олимпиаде с 1912 года.

Победобесы не унимаются . Мало того, что всем государственным и окологосударственным и просто зависимым СМИ дана установка – не выносить в заголовки 5-е место сборной России (точное,сборной Олимпийского комитета РФ без флага и гимна) в общекомандном зачете. Тем паче писать, что это худшая летняя Олимпиада в истории России – самое низкое место в медальном зачете с 1912 года.. Нашёлся способ доказать, что на самом деле мы – третьи в командном зачете не только по числу всех медалей, но и по золоту, по которому этот самый неофициальный общекомандный зачет ведется. Надо просто взять и сложить в кучку все медали бывших союзных республик – и мы на 3-м месте с 29 медалями! Плевать, что 30 лет все эти латыши, грузины и узбеки живут в своих независимых государствах. Если развивать геополитические тезисы Путина, мы ж не только с украинцами один народ.

Но идею явно недокрутили. Не мелочитесь, пропагандисты! Учитесь правильному победному счету, плюсуй медали всего бывшего соцлагеря! У одной Кубы 7 золотых! У Германии минимум 5 из 10 можем в свой актив записать. Еще 6 венгерских прибавить, по 4 польских и чешских, по 3 хорватских, сербских, болгарских и словенских, а еще 2 косовских и по 1 румынской и словацкой. И вот у нас уже 71 медаль только золотого достоинства, не считая серебра и бронзы. И мы не то, что Японию с 3-го места выносим, а на недосягаемом Первом месте!

Тем более вряд ли странам НАТО, чтобы доказать превосходство, придет в голову блестящая мысль сложить все свое олимпийское золото Токио.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».