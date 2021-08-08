Кристина Тимановская: Буду хранить каждую медаль, которую завоевала для своей страны 1 8.08.2021, 18:29

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Легкоатлетка написала трогательный пост о своей спортивной карьере.

Белорусская спринтерша Кристина Тимановская, не вернувшаяся на родину из олимпийского Токио, обратилась к подписчикам своего Instagram.

10 лет я жила этим

Еще когда я была маленькая, даже и подумать не могла, что свяжу свою жизнь со спортом.

Тогда перед нашей семьей стояли другие задачи. Я потеряла слух, и все, чего мы хотели, — это вернуть мой слух. Долгие пять лет я провела в больницах, пережила четыре сложные операции и, наконец, когда слух ко мне вернулся, я получила разрешение на уроки физкультуры в школе. Так и началась моя история.

Наш учитель — прекрасный специалист, который сразу может вычислить талантливых людей, и я благодарна ему за то, что он обратил на меня внимание и привел в спорт.

Я начинала свою карьеру в маленьком городке Климовичи и доросла до самого главного старта в жизни каждого спортсмена — Олимпийских игр.

Я навсегда сохраню в своей памяти все 10 лет моей спортивной карьеры в Беларуси и буду хранить каждую медаль, которую завоевала для своей страны!

P.S. Моя первая и значимая награда — это серебро чемпионата Европы (U-23), которое я завоевала в Польше.

Именно поэтому эта страна навсегда в моем сердечке, как и легкая атлетика, — написала девушка.

Тимановская после попытки вывезти ее с олимпийского Токио получила польскую гуманитарную визу и 4 августа прибыла в Варшаву.

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