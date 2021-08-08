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В Беларуси подорожают билеты на поезда

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  • 8.08.2021, 18:40
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В Беларуси подорожают билеты на поезда

Цены вырастут с 13 августа.

Белорусская железная дорога повысит тарифы на перевозки в пределах страны в среднем на 5-15%. Цены вырастут с 13 августа.

Фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки, отмечают в пресс-службе железной дороги.

Стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем увеличится на 5%.

Проезд в поездах межрегиональных линий экономкласса, а также провоз багажа и грузобагажа подорожает в среднем на 15%.

При проезде поездами региональных линий экономкласса необходимо будет заплатить в среднем на 10% больше.

В прошлый раз тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования повышались в декабре 2020 года.

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