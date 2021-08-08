Bellingcat вывел ФСБ России на чистую воду 1 8.08.2021, 18:53

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Новые факты о деле Зелимхана Хангошвили.

Появились новые доказательства связи с российской разведкой Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве чеченского диссидента Зелимхана Хангошвили в 2019 году в Берлине. Об этом говорится в статье Newlines, подготовленной при участии Христо Грозева, пишет liga.net.

Около двух лет назад участник второй чеченской войны Хангошвили был застрелен среди бела дня в берлинском парке Тиргартен. По словам очевидцев, убийца подъехал к нему на велосипеде, произвел три выстрела из пистолета и уехал. Позже он остановился, чтобы переодеться и сбрить бороду, а также выбросить велосипед, старую одежду и пистолет в реку Шпрее. За ним наблюдали двое подростков, которые вызвали полицию, в результате подозреваемого задержали вскоре после того, как он попытался смешаться с толпой туристов.

После ареста задержанный утверждал, что он простой турист 50-летний Вадим Соколов. У него были официальные российские документы, удостоверяющие личность.

Расследования Bellingcat показали, что именем "Вадим Соколов" воспользовался 56-летний Вадим Красиков.

Как установила Bellingcat на основе анализа российских государственных баз данных, протоколов судебных заседаний, данных о поездках и ордеров на розыск Интерпола, Красиков совершил как минимум два убийства.

В июне 2013 года в пригороде Москвы Красиков подъехал к человеку на велосипеде, трижды выстрелил в него и скрылся с места – этот эпизод попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей.

После этого убийства имя Красикова было внесено в ордера на розыск и в России, и в Интерполе, но в 2015 году исчезло оттуда. Примерно в то же время в базе данных российских паспортов появилась новая личность – "Вадим Соколов".

С помощью записей телефонных счетов и телекоммуникационных метаданных Bellingcat установил, что за несколько месяцев до поездки в Германию Красиков общался с более чем десятком бывших сотрудников российских спецслужб из подразделения спецназа, известного как "Вымпел".

Основанный в 1981 году, в постсоветскую эпоху "Вымпел" был преобразован в V Управление ФСБ, отвечающее за борьбу с терроризмом.

За несколько дней до поездки Красиков посетил антитеррористический центр ФСБ и провел несколько дней в специально охраняемом комплексе ФСБ по обучению тактической стрельбе "в экстремальных условиях".

Немецкая прокуратура приняла эти доказательства, и большая часть 67-страничного обвинительного заключения Красикова ссылается на Bellingcat в качестве основного или единственного доказательственного источника своего убеждения в том, что Красиков – наемник, обученный ФСБ, для убийства Хангошвили от имени России.

Если эти обвинения будут подтверждены в приговоре суда, то неизбежно повлекут за собой беспрецедентные дипломатические последствия, которыми угрожает правительство Ангелы Меркель, говорится в статье.

Окончательный приговор по делу Красикова ожидался в конце июля. Однако прокурор потребовал продления судебных слушаний, чтобы представить недавно обнаруженные доказательства и вызвать нового свидетеля. Прокуроры заявили суду, что свидетель сможет установить личность обвиняемого и пролить свет на его прошлое как бывшего сотрудника службы безопасности России.

На слушании в окружном суде Берлина 29 июля прокуратура представила десятки фотографий со свадьбы Красикова в 2010 году в Москве и медового месяца в Египте.

Они получили эти фото-свидетельства от украинских правоохранительных органов, которые ранее в этом году провели обыск в домах украинских родственников Красикова.

В ходе обыска были обнаружены свидетельство о браке, в котором зять был указан как Красиков, а также сотни цифровых документов.

По информации Грозева, Хангошвили, помимо того, что был участников второй чеченской войны – был агентом разведки, завербованным контртеррористическим подразделением министерства внутренних дел Грузии в качестве связного с различными исламистскими повстанцами в районе Панкисского ущелья Грузии. По словам его бывшего куратора, Хангошвили также помогал грузинскомй МВД пресекать тайные попытки вербовки среди мусульманского населения Грузии со стороны ФСБ.

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