Один из самых редких хамелеонов в мире найден в тропических лесах Африки 8.08.2021, 19:12

Иллюстрационное фото

Многие считали, что этот вид вымер.

Ученые обнаружили, что карликовый хамелеон Чепмена которого, некоторые специалисты считали вымершим, все еще «цепляется за выживание», пишет «Новое время».

Популяция вида Rhampholeon chapmanorum выжила на небольших участках тропических лесов на юге Малави в юго-восточной Африке.

Группа исследователей из Южноафриканского национального института биоразнообразия (SANBI) и музеев Малави увидели первого хамелеона на опушке леса.

«Когда мы его нашли, у нас пошли мурашки по коже, и мы просто начали прыгать. Мы не знали, увидим ли мы больше, но как только мы вошли в лес, их было много, хотя я не знаю, как долго это продлится», — говорится в заявлении ведущего автора Кристал Толли, герпетолога из SANBI и Университета Витватерсранда в Южной Африке.

Карликовые хамелеоны Чепмена вырастают всего до 5,5 сантиметров в длину и живут в лесной подстилке. Они маскируются под мертвые листья. Согласно заявлению, они были впервые обнаружены в сокращающемся тропическом лесу на холмах Малави в 1992 году, а позже были выпущены в отдельный лес в 95 км от Микуунди, также в Малави, чтобы повысить их шансы на выживание.

Команда сравнила современные спутниковые снимки леса на холмах Малави со снимками, сделанными в 1980-х годах, и подсчитала, что лес сократился на 80%. Исследователи определили области, где хамелеоны все еще могли жить, и обследовали их, прогуливаясь по лесным тропам ночью с факелами, когда их легче обнаружить.

Они нашли 17 взрослых хамелеонов на двух участках леса на холмах Малави и 21 взрослого хамелеона и 11 молодых особей на одном участке возле Микунди. Согласно исследованию, на других участках леса, которые команда не смогла обследовать, вполне может существовать больше хамелеонов.

Исследователи взяли крошечные образцы тканей из хвостов некоторых взрослых хамелеонов и проанализировали их ДНК, а самих хамелеонов вернули туда, где их нашли.

Генетические последовательности хамелеонов из трех лесных участков сильно различались, что говорит о том, что хамелеоны не могут перемещаться между лесами для размножения и обмена генами.

«Утрата лесов требует немедленного внимания, прежде чем этот вид достигнет точки, из которой он не сможет вернуться, — сказала Толли. — Необходимы срочные природоохранные меры, включая прекращение вырубки лесов и восстановление среды обитания для обеспечения связи».

Большая часть лесов на холмах Малави была вырублена и превращена в поля. Команда призывает разработать комплексный план действий по сохранению находящихся под угрозой исчезновения хамелеонов, чтобы они не вымерли.

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