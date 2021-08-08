закрыть
8 августа 2021, воскресенье, 19:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ сообщают, что соратница Навального Соболь уехала из России

1
  • 8.08.2021, 19:25
СМИ сообщают, что соратница Навального Соболь уехала из России
Фото: ТАСС

Ранее ее приговорили к ограничению свободы.

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального, бывшая юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на неназванный источник.

Собеседник агентства заявил, что Соболь уехала в Стамбул. Источник добавил, что поскольку ранее ее приговорили к ограничению свободы, теперь суд может заменить ей наказание на колонию.

О том, что Соболь покинула страну, сообщил и канал РЕН ТВ, ссылаясь на источники. По данным журналистов, она улетела вечером 7 августа из аэропорта Внуково.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип
А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)