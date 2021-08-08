СМИ сообщают, что соратница Навального Соболь уехала из России

СМИ сообщают, что соратница Навального Соболь уехала из России1
- 8.08.2021, 19:25
Ранее ее приговорили к ограничению свободы.
Соратница российского оппозиционера Алексея Навального, бывшая юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на неназванный источник.
Собеседник агентства заявил, что Соболь уехала в Стамбул. Источник добавил, что поскольку ранее ее приговорили к ограничению свободы, теперь суд может заменить ей наказание на колонию.
О том, что Соболь покинула страну, сообщил и канал РЕН ТВ, ссылаясь на источники. По данным журналистов, она улетела вечером 7 августа из аэропорта Внуково.