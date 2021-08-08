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Возле популярного курорта в Турции вспыхнул новый лесной пожар

  • 8.08.2021, 19:39
Возле популярного курорта в Турции вспыхнул новый лесной пожар

Под угрозой находится аэропорт.

В Турции вспыхнул очередной пожар. Очаг возгорания возник в лесном массиве в юго-западном регионе страны, неподалеку от международного аэропорта Даламан.

Об этом сообщило издание ТАСС.

В СМИ сообщают, что расстояние от пожара до ближайшей взлетно-посадочной полосы примерно 400-500 м.

По словам очевидцев, пламя и огромный столб дыма хорошо видны из здания терминала аэропорта.

В турецких СМИ сообщают, что сейчас на месте работают местные экстренные службы. Они борются с огнем всеми возможными средствами – как воздушными, так и наземными.

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