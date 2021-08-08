Кого отправят в отставку? 7 8.08.2021, 20:08

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Белорусская сборная на Олимпиаде заняла первое место по скандалам.

Олимпийская сборная Беларуси показала самый худший результат за всю историю выступления на летних Олимпийских играх, завоевав всего 7 медалей. Зато по скандалам оказалась вне конкуренции, пишет «Ежедневник».

На прошедшей XXXII Олимпиаде в Токио белорусская сборная заняла 45-е место в медальном зачете, завоевав семь медалей. Такого провала белорусская команда не знала.

С нынешней олимпиады белорусские спортсмены привезут домой только одну золотую медаль. С серебром вернутся домой борцы, а также четверка белорусский байдарочниц.

Бронзовыми наградами порадовали страну Алина Горносько (художественная гимнастика), Ванесса Колодинская (женская борьба) и Максим Недосеков (прыжки в высоту).

Но несмотря на столь неудачное выступление белорусской команды, Беларусь все равно оказалась на первых полосах мировой прессы. Сначала Кристина Тимановская выступила с критикой тренерского штаба, что вызвало жесткую реакцию белорусских властей, потребовавших выслать ее обратно в страну. В итоге белорусская спортсменка оказалась в Польше в качестве политического беженца. Скандал реально возник на голом месте из-за проколов белорусской вертикали. Но этим дело не ограничилось. Международный олимпийский комитет выслал из олимпийской деревни двух тренеров, которые в своей время пытались выслать домой Тимановскую, и объявил, что после разбирательства примет к Беларуси более жесткие меры. Следом, еще да белорусских спортсмена объявили, что не будут возвращаться в Беларусь. Они хоть и не участвовали в Олимпиаде, но их заявление очень хорошо попало в общую струю. И хотя государственная пропаганда свалила всю вину на очередной заговор против Беларуси, такой провал белорусской команды все равно не останется без реакции Лукашенко. Вопрос только в том, какие будут сделаны оргвыводы и кого отправят в отставку.

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