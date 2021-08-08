В Китае нашли древний монетный двор, где изготавливали деньги-лопаты 8.08.2021, 20:17

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По мнению исследователей, это может быть самый старый монетный двор в мире.

Во время раскопок древнего города Гуанчжуан в провинции Хэнань археологи нашли монетный двор, где еще около 2600 лет назад массово делали бронзовые деньги, пишет hromadske.ua.

Благодаря раскопкам между 2015 и 2019 годами археологи обнаружили на месте исследования большую зону ремесленного производства. Как указывают ученые, в этой области обнаружили мастерские по производству бронзы, керамики, нефрита и изделий из кости.

Наибольшую площадь занимал литейный завод бронзы. Там археологи нашли более 2000 ям для выгрузки производственных отходов, а в них ㅡ много остатков, связанных с утечкой бронзы, включая ковши, незавершенные или разбитые бронзовые артефакты, глиняные формы, уголь и обломки печей.

С литейного завода изъяли более 6000 глиняных форм для изготовления ритуальной посуды, оружия, фурнитуры для колесниц, музыкальных инструментов, украшений и тому подобное.

Кроме того, археологам удалось найти несколько фрагментов древних монет, глиняные формы для их изготовления и куски металлического мусора. Все это, по словам исследователей, указывает на существование монетного двора в этой местности.

Эти монеты имеют форму лопаты. Однако, как и другие древние монеты, на них нет надписей, указывающих на название местности, где была вылитая монета, ее номинальную стоимость и тому подобное. Как указывают ученые, лопатовидная форма является древнейшей формой товарных денег, использовавшихся во времена китайской династии Чжоу, пока их не отменили в 221 году до нашей эры.

Используя радиоуглеродное датирование, ученые определили, что монетный двор начал работать где-то между 640 г. до н. э. и не позднее 550 г. до н. э. Авторы исследования считают, что этот монетный двор можно считать древнейшим в мире.

Предыдущие исследования показывали, что древнейшими монетами считают найденные на территории современных Турции и Греции.

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