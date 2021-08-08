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В Горках водитель «жигулей» с 3,6 промилле пытался скрыться от ГАИ

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  • 8.08.2021, 20:55
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В Горках водитель «жигулей» с 3,6 промилле пытался скрыться от ГАИ

Автомобиль будет конфискован.

Инспекторы с погоней задерживали пьяного бесправника в Горках, сообщили в областной ГАИ.

Водителя «жигулей» задержали на улице Якубовского 5 августа. Медицинское освидетельствование мужчины показало, что он сильно пьян — 3,6 промилле алкоголя.

Ранее мужчина уже дважды задерживался за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мопед, которым он тогда управлял, уже конфискован.

Сейчас нарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы на 2 года, а также штраф до 1000 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, до 8 лет. Автомобиль будет конфискован.

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