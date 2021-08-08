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В США не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма COVID-19

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  • 8.08.2021, 21:15
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В США не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма COVID-19

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти весной следующего года.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса. Однако не исключено возникновение нового штамма вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", - заявил Фаучи.

По словам инфекциониста, вирус исчезнет после того, как будет привито подавляющее большинство населения. Если этого не произойдет, что зимой коронавирусная инфекция будет распространяться вместе с вирусом гриппа.

Также, по мнению Фаучи, новый всплеск заболеваемости может произойти весной следующего года.

При этом главный врач США отметил, что избежать заражения коронавирусом можно только в вакууме. Он напомнил, что непривитые люди помогают распространять коронавирус.

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