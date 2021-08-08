Как режим сам себя подставил 2 8.08.2021, 21:42

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Важно понимать, кто останется в истории великим, а у кого в Википедии укажут цифры политзаключенных.

Книги нобелевского лауреата Светланы Алексиевич убрали из школьной программы по русской литературе для 11 классов. Ее произведения теперь не упоминаются даже в обзорных темах и списках для дополнительного чтения, пишет «Салiдарнасць».

В чем причина такого решения, можно только догадываться. Писательница, вынужденная покинуть страну вскоре после президентских выборов, не раз вызывала негодование властей. Поэтому тот факт, что в школьной программе больше нет ее книг, вполне закономерное явление. Мелочность и мстительность режима не заставили себя ждать.

Впрочем, в этом случае «наказание» имеет абсолютно обратный эффект и бьет как раз по тем, кто хотел сделать плохо другим.

Убрать книги Алексиевич из программы — это как расписаться в собственном невежестве, да еще и без тени сомнения объявить об этом на весь мир. И самое забавное, что люди, принявшие это решение, даже не понимают, как это выглядит со стороны.

Интересно, какого эффекта они ожидают? Что белорусы станут меньше читать и любить Алексиевич? Не уверена. Резко оценят произведения Николая Чергинца — руководителя провластного союза писателей, — которыми заменили книгу нобелевской лауреатки? Без комментариев.

Власти на протяжении двух десятков лет вычищали из школьной программы неугодных писателей: Бородулина, Буравкина, Быкова, Некляева и многих других. Но, чтобы понять эффективность этой работы, даже не надо разговоров о белорусской литературе — достаточно было просто сравнить лица молодых людей, вышедших год назад на улицы Минска, с лицами тех, кто принимал решения о запретах всего и вся в угоду одному человеку.

Хотя вряд ли там, наверху, смогут провести параллели между этими фактами.

Но надо, чтобы они понимали, кто останется в истории страны великим, а у кого на странице в Википедии рядом с фамилией будут значиться лишь цифры о рекордном количестве политзаключенных, числе задержанных и избитых, результатах самых провальных выборах. И, конечно, факт о том, как книги признанного во всем мире нобелевского лауреата выкинули из школьных учебников страны.

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