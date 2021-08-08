На акции солидарности с Беларусью в Швеции заметили Грету Тунберг 8.08.2021, 22:14

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Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», cреди участников сегодняшней демонстрации за свободу Беларуси в Стокгольме заметили известную экологическую активистку Грету Тунберг.

Грета Тунберг — 18-летняя шведская активистка. Она обрела известность в 15 лет, когда 20 августа 2018 года впервые выступила у Шведского парламента с самодельным плакатом. На нем было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат». Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «Пятницы ради будущего». В том же году Тунберг выступила на конференции ООН по изменению климата. Дважды была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2019 и 2020 годах.

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