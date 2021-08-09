Талибан объявил о захвате столицы еще одной провинции в Афганистане

Талибан объявил о захвате столицы еще одной провинции в Афганистане1
- 9.08.2021, 7:56
Официальные власти пока не комментировали это заявление.
Талибан объявил о захвате города Талукана — центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря талибов Забихуллы Муджахида.
«Поздно вечером столица провинции Тахар была захвачена со всеми ее объектами - резиденция губернатора, штаб полиции, разведывательный центр, тюрьма и все государственные учреждения», - говорится в сообщении.
Официальные власти Афганистана и провинции пока не комментировали это заявление.