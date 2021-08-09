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Погода в Беларуси: страну ожидает фронтальный раздел

  • 9.08.2021, 8:13
Погода в Беларуси: страну ожидает фронтальный раздел

Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

В первый день новой рабочей недели на погоду на территории Беларуси окажет влияние фронтальный раздел, смещающийся с юго-западной

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного (при грозах порывистый).

Брест +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Витебск +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Гомель +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%;

Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);

Минск +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).

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