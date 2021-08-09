Погода в Беларуси: страну ожидает фронтальный раздел
- 9.08.2021, 8:13
Местами пройдут дожди, прогремят грозы.
В первый день новой рабочей недели на погоду на территории Беларуси окажет влияние фронтальный раздел, смещающийся с юго-западной
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного (при грозах порывистый).
Брест +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
Витебск +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
Гомель +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%;
Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
Минск +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).