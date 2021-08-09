Назван препарат, «убивающий» коронавирус на 70% 1 9.08.2021, 8:32

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Это лекарство используют для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. К такому выводу пришла международная группа исследователей, их статья опубликована в журнале Frontiers in Pharmacology.

Фенофибрат – средство, которое применяют для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание, когда искали лекарство, способное разрушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

В ходе экспериментов в лаборатории на клеточных культурах выяснилось, что фенофибрат может снизить вирусную нагрузку на 70%. Причем он одинаково эффективен против большинства штаммов SARS-CoV-2. Лишь его эффективность против штамма коронавируса «дельта» пока еще изучается.

По словам ученых, фенофибрат очень дешевый, он доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

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