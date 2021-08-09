Провокация провалилась 8 Андрей Суздальцев

9.08.2021, 8:59

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Андрей Суздальцев

Мы наблюдали последнюю авантюру Лукашенко.

Причина международной изоляции Лукашенко не только в воздушном терроризме или фальсификации итогов выборов, но и в международных провокациях, которые у Лукашенко регулярно проваливаются. Эта, уже устоявшаяся традиция, символизирующая распад белорусского авторитарного режима, проявилась и в уходящем на наших глазах миграционном кризисе, который, в свою очередь, продемонстрировал полное бессилие Лукашенко.

Напомним, что фото из минского аэропорта от 6 августа 2021 года, где десятки мигрантов карабкаются в иракский Боинг-747 (непонятно, почему не использовался телетрап), мгновенно облетело Азию и Африку. Более того, иракская авиакомпания заявила, что будет вывозить из Минска своих сограждан даже без паспортов. На примере миграционного кризиса мы еще раз получили возможность убедиться в том, что Минск потерял в мире последние остатки хоть какого-то уважения.

Шверпункт провокации

Но имеет смысл все-таки обратить внимание на белорусский опыт, пусть и негативный, использования транзита мигрантов в целях политического давления. Придется еще раз напомнить, что главный, как говорят военные теоретики, шверпункт Лукашенко, находился, естественно, не в Литве, а в России.

Если всю «цепочку» изложить брутально, то необходимо напомнить, что для того, чтобы спасти власть, Лукашенко и Минску нужны деньги. Это первое «звено». Денег нужно не так уж много, не на всю республику, а для хунты силовиков и еще немного – для подкупа номенклатуры. Деньги для подкупа народа/электората нужны только во время выборов, но Лукашенко никогда уже персонально избираться не будет. Вообще-то оккупационный режим не очень дорог, что стало сразу заметно уже в этом году. Ведь дотации со стороны России продолжают сокращаться, но есть проблемы по обслуживанию внешних долгов. Так что деньги Лукашенко очень нужны.

«Второе звено» связано уже с Россией, так как получить деньги можно только от Москвы. Про Пекин разговора вообще нет, так как Китай, похоже, вообще списал Лукашенко со счетов. Но, чтобы получить деньги от РФ, необходимо все-таки приступить к тому, что Лукашенко обещает с 1995 года – к реальной российско-белорусской экономической интеграции. Однако Лукашенко, видимо считает, что, если он войдет в интеграцию, то это может привести к краху его власти. Учитывая, что, в случае формирования российско-белорусской экономики, Лукашенко будет лишен возможности заниматься социально-экономической демагогией, то в опасениях белорусского несменяемого руководителя есть свой резон. Так что Лукашенко будет и дальше требовать от Москвы дотаций и преференций, а также финансовой дани, откладывая шаги к интеграции на потом. В принципе, он этим и занимался последние четверть века. Но для возвращения к политике дотаций, необходим инструмент – политика балансирования между ЕС и РФ. Иными словами, необходимо шантажировать Москву Евросоюзом и НАТО. Но для запуска политики балансирования нужна точка опоры – Европа.

«Третье звено» - Европа. Для шантажа России Лукашенко нуждается в ЕС. Необходимо, чтобы Евросоюз вступил с Лукашенко хотя бы в диалог. Это автоматически легитимизирует шестой срок Лукашенко. Со своей стороны, Лукашенко в начале миграционного кризиса, в конце июня, требовал от ЕС снятия санкций и денег на охрану своей же границы. Осталось добиться, чтобы Европа/США признали свое поражение в противостоянии с Минском (!). В качестве тарана были использованы мигранты, которые вряд ли догадывались о том, что в своих рюкзаках они несут надежды Лукашенко.

Итак, перед нами трехходовка на международной арене. Сразу скажем, что такие сценарии, в случае их выполнения, обычно входят в учебники. Но, всё сразу пошло не так…

Провал сценария

Первая ошибка – масштаб бедствия. Для того, чтобы продавить ЕС, через Минск надо было переправлять десятки и даже сотни тысяч мигрантов. Турция может себе позволить миллионы мигрантов, так как она граничит с Ираком и Сирией. Для Минска авиадесант мигрантов такого масштаба был недостижим.

Вторая ошибка – расчет на то, что Вильнюс испугается мигрантов и пойдет на уступки, оправдался только частично. В литовской столице действительно началась почти паника, но за спиной Вильнюса выросла «фигура» Брюсселя. Как только ЕС вошел в тему миграционного кризиса, то ситуация изменилась почти мгновенно. С одной стороны, ЕС, надавив на Багдад, прекратил экспорт мигрантов в Минск, а с другой стороны, литовские пограничники и силовики закрыли границу. «Тропа Лукашенко» оказалась перекрыта.

Понятно, что об уступках со стороны Евросоюза Лукашенко может забыть, но Минск до настоящего момента пытается продолжить шантаж. Однако, можно сказать, что это бесполезно.

Во-первых, все-таки не приходится рассчитывать на то, что после августовского провала «Тропа Лукашенко» наполнится пакистанцами и афганцами, а также представителями других народов Ближнего Востока и Африки. Дело в том, что, если мигранта, сейчас в основном иракца, выталкивают из Литвы на белорусскую территорию, а в последние дни его в Литву просто не пускают, то путешествие в ЕС через Беларусь теряет свой смысл.

Во-вторых, с учетом того, что Вильнюс рассматривает вопрос о выдаче выезжающим на Родину мигрантам 300 Евро, то не исключено, что пустые авиалайнеры отправятся за мигрантами и в Литву. Если вместо Германии мигранта однозначно ждет мокрая трава на нейтральной полосе под осенним холодным дождиком, то не помогут и стыковочные авиарейсы. Суета белорусских пропагандистов, которые буквально вцепились в миграционный шантаж Минска, только подтвердила всю глубину позора, в который провалился Лукашенко.

Сервильная аналитика

Вернемся к Турции. Интересно то, что в данном случае никто в окружении белорусского руководителя, сама хунта генералов и пресловутое белорусское «экспертное» сообщество, не предупредили Лукашенко, что сравнивать себя с президентом Турции по меньшей мере глупо. Беларусь невозможно сопоставить по потенциалу и влиянию с Турцией – самодостаточной в экономическом плане страной. Эрдоган, умело выкручиваясь из практически любой внешнеполитической ситуации, и даже вторгаясь в чужие сферы влияния, проводит собственный внешнеполитический курс.

Кроме того, поражает то, что белорусские эксперты для спасения режима Лукашенко оправдали использование международного шантажа – инструмента сверхдержав. Видимо Лукашенко надеется на то, что когда-то он дорастет до уровня и ядерного шантажа.

Ущерб, который понесла Литва от миграционного давления, активно демонстрировался в Минске в качестве успеха внешней политики Лукашенко (!), чем лишний раз подтвердилась связь злорадства с завистью: «Самая чистая радость – это злорадство, которое мы ощущаем, наблюдая несчастье тех, кому мы завидуем» (немецкая пословица). Иными словами, на определенном этапе политика трансформировалась в психологию.

Напомним, что белорусская «экспертиза» шантаж очень активно оправдывала и, войдя в колею, начала фантазировать о перспективах смены власти в соседней стране – члене НАТО и ЕС, но, естественно, руками России, на чем и провалилась. Но, при этом, поразил уровень политических знаний и квалификаций политтехнологов. Можно только представить уровень предлагаемой многоходовки: использовать мигрантов для дестабилизации политической ситуации в Литве, развернуть там настоящую «цветную революцию», попутно как-то смикшировать или оградить республику от вмешательства Евросоюза и НАТО, фактически силовыми методами поменять власть, передав ее левоцентристским силам, которые немедленно вступят в контакт с Минском и Лукашенко. О нечем подобном рассказывалось в передаче «Клуба редакторов» от 7 июля 2021 года.

Сразу скажем, что авторы данного замысла, по сути, рассказывают фантастический сценарий свержения власти не в Литве, а в Беларуси, который они навязывают и в котором одновременного обвиняют Запад и ту же Литву. Иными словами, белорусские «эксперты» предлагают организовать переворот в соседнем государстве…

Это, конечно, все очень интересно, но для выполнения такого фантастического плана потребуется несколько сотен тысяч мигрантов и фактически уничтожение белорусско-литовской границы. Кроме того, такого рода сценарии обязательно имеют эффект бумеранга. К примеру, «Тропа Лукашенко» уже оставила в Беларуси несколько тысяч нелегальных мигрантов, их присутствие уже ощущается в городках Западной Беларуси и в Минске. Далеко не все мигранты вернулись домой, в Ирак, так как в Беларусь прибыл целый миграционный интернационал, и афганцам, сирийцам, иранцам и арабам из Магриба деваться некуда. Вряд ли белорусской стороне получится пропихнуть их в Литву, Польшу или Латвию. В итоге, не исключено, что благодаря прибытию в Беларусь мигрантов, в стране может случиться тот самый форс-мажор, который приведет к резкому обострению белорусского политического кризиса.

Втянуть Москву

Трудно сказать, на что рассчитывали белорусские эксперты и технологи, разгоняя миграционный кризис, но, видимо, по белорусской традиции у Минска была надежда на то, что вмешается Москва и в тени спровоцированного европейско-российского кризиса будет уже не до Лукашенко и его трясущейся от страха за содеянного, хунты силовиков. Такой сценарий был бы в стиле белорусского «бункера», хотя можно было бы учесть поведение Москвы после воздушного инцидента (23 мая 2021 г.). Напомним, что Москва в целом поддержала Минск после принудительной посадки европейского авиалайнера, но за свою «спину» Лукашенко не прятала, так как пиратство Лукашенко с подложными «письмами» от ХАМАС было столь очевидно, что, когда на прошлой неделе такого же рода «письма» пришли в Литву, никто даже не удивился.

Кроме того, стоит напомнить, что Россия, конечно, поддержала, как могла, государственную авиакомпанию «Белавиа», но все-таки не столь существенно, как хотелось бы Минску. В России гражданская авиация переживает кризис, на фоне крайне неустойчивого выхода из пандемии.

Россия, в которой миграционная обстановка сложная и население РФ, как правило, настроено против не только мигрантов, но и гастарбайтеров, на официальном уровне проигнорировала миграционный кризис, который столь активно раздувал «союзник» Лукашенко. В свою очередь российские СМИ как-то без энтузиазма поддержали официальный Минск в его противостоянии с Вильнюсом, но в контексте политических шоу на российских федеральных каналах ощущалась какая-то традиционная неприязнь не только к странам Балтии, но и что-то старозаветное, вековое, к самой Литве.

Итак,

Провокация провалилась. Лукашенко еще попытается миграционный шантаж реанимировать, но это бесполезно. Активность Литвы и реакция Евросоюза на фоне демонстративного равнодушия Москвы окончательно выкинули Лукашенко с мировой арены. После миграционного кризиса Беларусь стала полноценной страной-изгоем. Видимо, мы оказались свидетелями последней внешнеполитической авантюры Лукашенко.

Андрей Суздальцев, politoboz.com

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