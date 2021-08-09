Ученые рассказали о пользе и вреде воды во время еды 1 9.08.2021, 9:25

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Одна из популярных привычек — запивать пищу — вызывает бесконечные споры.

Чтобы их разрешить, ученые поделились своим видением проблемы, пишут российские СМИ.

По мнению экспертов, употребление воды во время еды может быть вредно для здоровья. Такая привычка приводит к скоплению вредных токсинов.

Дело в том, что процесс переваривания пищи начинается еще во рту, во время ее пережевывания. Слюна богата ферментами, расщепляющими пищу. Далее за дело берется желудочный сок, переваренная пища попадает в кишечник, где высвободившиеся питательные элементы всасываются в кровь. Считается, что запивание еды разбавляет кислоты и это затрудняет процесс пищеварения на всех этапах. Кроме того, вода способствует ускорению вывода твердой пищи из желудка.

Однако такую гипотезу ученые сочли несостоятельной. Напротив, многие исследователи уверены, что употребление воды в умеренных объемах во время еды полезно.

Вода помогает уменьшить аппетит, запускает обменные процессы, предотвращающие переедание.

Каждый новый глоток – сигнал мозгу о насыщении. И это тоже позволяет меньше есть и худеть.

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