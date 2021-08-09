Монолог рабочего: Как прожить на 400 рублей? 12 9.08.2021, 9:38

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Белорусам в регионах приходится просто выживать.

Сергею около 50 лет, он работает обычным рабочим по обслуживанию зданий в одной из организаций Орши. Последние два года в его расчетнике значатся суммы 370—450 рублей. Это за 22 полноценных рабочих дня. Как прожить на такие деньги, он рассказывает в рубрике onliner.by «Расчетник».

— По образованию я медицинский работник, 13 лет отработал в этой сфере. Медицину оставил в 2008 году. Мне надоело, что я не мог позволить жене что-то купить, — объясняет Сергей. — Тогда отправился на заработки в Москву. Там известный кризис. Потом у меня друг за другом в 2009 году умирают родители. Я вернулся, пытался, карабкался...

— В этой организации я работаю около 2 лет. В мои обязанности входит практически весь ремонт помещений: от штукатурки до установки дверей и окон, — рассказывает он. — График у меня пятидневный. Рабочий день — с 8 до 16:30.

В июне мужчина получил 456 рублей на руки, заплатив при этом 49 рублей подоходного налога и 5,11 рубля отчислений в пенсионный фонд.

Из расчетников рабочего (они все имеются в редакции) выходит, что его зарплата состоит из оклада (217,78 рубля), надбавки за высокие достижения месяца (платят не всегда, но в июне она составила 114 рублей). А также доплаты за контракт (71,82 рубля) и базовой доплаты до минимальной зарплаты (64,25 рубля в июне). Кроме этого, он обычно получает надбавку за стаж (27,92 рубля). А также дополнительную премию (10,88 рубля) и материальную помощь (в июне — 3,99 рубля).

— В среднем моя зарплата — около 400, не более того, — объясняет он. — Могу ли я больше зарабатывать здесь? Теоретически да. Я просил у руководства подработки, чтобы получать больше. Но мне сказали, что возможностей пока нет. Что касается премий, то они бывают редко. Нужно прийти к руководству и, можно так сказать, поругаться, перечислить, что делаешь то, то и то. Обычно премия составляет 50% от оклада — это 114 рублей. Вот, собственно, и максимум.

«На еду мы тратим примерно 100 рублей в неделю»

Жена Сергея также зарабатывает около 400 рублей, но у нее льготная пенсия, поэтому к общему доходу семьи прибавляется еще около 400 рублей пенсии. То есть общий семейный бюджет пары составляет 1200 рублей на двоих.

— И у меня, и у жены это второй брак. У нас взрослые дети. Один женат, второй только закончил вуз и становится на ноги, — объясняет мужчина.

Пара живет вдвоем в «малосемейке», поэтому расходов на съем жилья нет. Но на коммуналку, интернет и телефоны, как правило, уходит 150 рублей. Также у пары есть рассрочка на технику — это еще 100 рублей в месяц. Ну и, конечно, большая часть расходов — это продукты питания.

— На еду мы тратим примерно 100 рублей в неделю. Закупаемся обычно в дискаунтере «Грошык». Вот мы сходим вдвоем, купим там мяса какого-то, колбаски, фруктов, туда-сюда, — вот уже и 100 рублей нет. Стараемся выбирать то, что на акциях и скидках, — объясняет он.

— Что касается бытовой химии, то это еще 50 рублей в месяц. Одежду мы обычно покупаем в секонд-хендах. Но вот недавно на рынке впервые за год купили жене спортивный костюм за 140 рублей. После таких трат, как правило, живем очень «прижимисто».

«На отпуск копили четыре года, да и то пришлось небольшой кредит взять»

Одной из крупных трат последнего месяца Дмитрий называет лечение зубов. Пришлось потратить 120 рублей.

— С такой зарплатой болеть нельзя. Вот я ковидом до этого сильно переболел — пришлось в районе 100 рублей сразу отдать на лекарства, — говорит он. — Потом, когда выздоровел, пришел к руководству, написал заявление на материальную помощь в связи с тяжелым течением ковида — мне ответили, мол, а вы получаете материальную помощь к отпуску — 114 рублей. А оснований доплачивать за тяжелое течение нет.

Накоплений у пары нет. Как правило, они живут от зарплаты до зарплаты. И постоянно экономят.

— Вот я ваши статьи читал про бюджеты других людей. Так вот есть те, кто в кафе ходит и так далее. Я лично об этом даже думать не могу. Мы с супругой в кафе были последний раз лет пять назад. У нее был юбилей, мы там организовывали мероприятие. И то я на это брал в долг деньги у родственников.

Бывает, что приходится брать в долг. До этого года Сергей и его жена отпуск свой проводили в Беларуси. Ходили купаться на речку. А в этом году решили все-таки купить путевку в Египет. Она обошлась в $1170.

— Решили на все плюнуть и поехать. Четыре года для этого экономили. Но и то, пришлось влезть в еще один кредит. Вот, сходил и взял, — говорит он. — С такими зарплатами куда поедешь? Только если долго откладывать.

«Работа в Орше есть. Вакансий за 400—500 рублей очень много»

— Сколько нужно денег, чтобы жить нормально в райцентре? 800 рублей, это минимум. А для того, чтобы что-то откладывать, — 1000. Хотя бы 1000, исходя из существующих цен, — заключает мужчина.

Казалось бы, почему не найти другую работу в Орше? Тем более что в городе открыты более 1370 вакансий.

— Работа в Орше есть. Вакансий за 400—500 рублей очень много. А вот с более высокой зарплатой большие проблемы. Есть заработки и от 1000 рублей, но на такие места сложно пробиться, — рассказывает Сергей. — Везде нужны «корки». У меня же других образований, кроме медицинского, нет.

Казалось бы, можно попробовать трудоустроиться по специальности. Я даже хотел вернуться в медицину. Но проблема в том, что, если по медицинскому диплому не работаешь больше 4 лет, нужно сдавать экзамен. В нем около 750 вопросов, и нужно на 80% ответить правильно. Мне без малого 50 лет, поэтому сдать экзамен я вряд ли смогу.

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