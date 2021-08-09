Сергей Дылевский: Мы забьем три последних гвоздя в крышку гроба лукавого 9.08.2021, 10:09

Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Вместе мы способны на все.

Лидер забастовочного движения в Беларуси Сергей Дылевский обратился к белорусам в годовщину начала непрерывных протестов в Беларуси. Обращение было опубликовано в Telegram-канале «Белорусского объединения рабочих»:

— Год. Друзья, прошел год, как мы начали бороться с фашистской гнидой. С голыми руками и чистым сердцем против дубинок, ружей и гранат. С пустыми кошельками против миллиардных офшоров. Не зная друг друга против обученных псов.

Год нас пытались запугать, но от этого мы стали только сильнее. Мы стали гуру кибербезопасности, научились распознавать тихарей в толпе, создали собственные флаги и органы самоуправления.

За год мы стали одной большой семьей. Мы обрели себя как нацию. Плечом к плечу каждый из нас станет друг за друга!

Шаг за шагом, день за днем мы загоняем стаю бешеных псов в клетку. Да, они кусаются. Но это от страха, ведь они знают что их ждет. Они боятся, что мы увидим их страх. Их убедили, что мы их порвем. И честно признаться, чем дальше, тем чаще это желание возникает.

За год хунта показала свое лицо. Они ненавидят друг друга и начнут сдавать один одного при первой же возможности просто за возможность хоть немного смягчить наказание.

И мы знаем, что для победы над режимом нам осталось только победить свой страх!

Мы забьем три последних гвоздя в крышку гроба лукавого.

Диаспоры, дожимаем хунту санкциями.

Рабочие, продолжаем трудовой бойкот и остаемся дома.

Бизнес, уходим в отпуска.

И всей страной празднуем победу!!!

Вместе мы победим.

Вместе мы освободимся.

Вместе мы способны на все.

Жыве Беларусь!

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