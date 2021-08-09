Сергей Дылевский: Мы забьем три последних гвоздя в крышку гроба лукавого
- 9.08.2021, 10:09
Вместе мы способны на все.
Лидер забастовочного движения в Беларуси Сергей Дылевский обратился к белорусам в годовщину начала непрерывных протестов в Беларуси. Обращение было опубликовано в Telegram-канале «Белорусского объединения рабочих»:
— Год. Друзья, прошел год, как мы начали бороться с фашистской гнидой. С голыми руками и чистым сердцем против дубинок, ружей и гранат. С пустыми кошельками против миллиардных офшоров. Не зная друг друга против обученных псов.
Год нас пытались запугать, но от этого мы стали только сильнее. Мы стали гуру кибербезопасности, научились распознавать тихарей в толпе, создали собственные флаги и органы самоуправления.
За год мы стали одной большой семьей. Мы обрели себя как нацию. Плечом к плечу каждый из нас станет друг за друга!
Шаг за шагом, день за днем мы загоняем стаю бешеных псов в клетку. Да, они кусаются. Но это от страха, ведь они знают что их ждет. Они боятся, что мы увидим их страх. Их убедили, что мы их порвем. И честно признаться, чем дальше, тем чаще это желание возникает.
За год хунта показала свое лицо. Они ненавидят друг друга и начнут сдавать один одного при первой же возможности просто за возможность хоть немного смягчить наказание.
И мы знаем, что для победы над режимом нам осталось только победить свой страх!
Мы забьем три последних гвоздя в крышку гроба лукавого.
Диаспоры, дожимаем хунту санкциями.
Рабочие, продолжаем трудовой бойкот и остаемся дома.
Бизнес, уходим в отпуска.
И всей страной празднуем победу!!!
Вместе мы победим.
Вместе мы освободимся.
Вместе мы способны на все.
Жыве Беларусь!