«Крупнейшая агрономическая катастрофа»: Производство вина во Франции упадет до уровня 1945 года 7 9.08.2021, 10:24

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Французские виноградники пострадали от серьезных заморозков весной 2021 года.

Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства страны, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, пишет nv.ua.

Причина — в весенних заморозках и летней влажности, способствовавшей развитию болезней виноградной лозы.

Производство вина должно снизиться на 24−30% по отношению к 2020 году и достичь «исторически низкого» уровня.

Ожидаемые в 2021 году 32,6−35,6 млн гектолитров окажутся ниже результата 2017 года, когда виноградники также пострадали от весенних заморозков. Виноделы расценивали производство 2017 года, как «худшее с 1945 года».

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди даже заявил о прогнозе на урожай 2021 года, как о «крупнейшей агрономической катастрофе начала века».

Наиболее пострадавшими оказались ранние сорта винограда мерло и шардоне. В итоге самыми затронутыми бедствием территориями оказались Бургундия, долина Роны и долина Луары.

Вдобавок к заморозкам обилие дождей нынешним летом наказало виноделов полным букетом болезней виноградников — мильдью, мучнистой росой, черной и серой гнилью. Болезни распространились также на Шампань, Эльзас, Божоле, Шаранту, виноградники юго-запада Франции.

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