Как пинчанка самостоятельно организовала 10-дневный отдых в Грузии 1 9.08.2021, 10:31

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В Грузии – миллион чудес: горы, водопады, церкви, море.

Во сколько обошлись воспоминания о горах, хачапури, хинкали, шашлыке и вине? Впечатлениями о поездке с media-polesye.by поделилась пинчанка Наталья:

- Туроператоры предлагают отдохнуть в Грузии за 500-600 евро. Решила, что буду сама себе хозяйкой. В личной программе: гулять, смотреть и восхищаться, есть и пить всё с дополнением «национальное грузинское», подняться в горы, выпить минералки прямо из-под ног, есть свежую рыбу на берегу моря, глядя на чаек-гигантов. Сэкономила или улетела в трубу?

ПлАчу

Берегитесь бархатного сезона. Цены летят всё выше, и выше, и выше…

Самая пугающая статья расходов в путешествии – полёт на самолёте из Минска в Тбилиси. Из Киева можно добраться за 60-70 евро, если купить билет за месяц до отъезда. Из Варшавы – 90-100 евро. Из Минска уже 110-140 евро. И это самые дешёвые билеты летом без багажа. С багажом – ещё 30 евро сверху. Билет обратно может стоить столько же. А может и в два раза дороже. Мои билеты туда и обратно на июль с багажом обошлись в 800 рублей.

Жильё. То, что предлагали сайты в июне существенно отличается от августовских вариантов. В моём случае по цене в два раза. Номер за 60 рублей теперь стоит 100.

Негативные отзывы перед бронированием проигнорировала, ведь оценка стояла высокая. И поплатилась! В моём случае на фото всё было идеально. В жизни столкнулась со скрипучей кроватью, прокуренной комнатой, проблемами с сантехникой, и окнами, которые совершенно не изолируют помещение от звуков улицы.

Где грузинская гостеприимность? Видела лишь профессиональную работу с клиентом.

— Ваш отель посоветовала моя знакомая N. Можно снять у вас номер?

— Да не вопрос. Вы мне как родственники! Приезжайте в любое время в любой день. Заберу, заселю, расскажу, всё покажу. И горы, и водопады. Когда забрать?

В итоге за номер назвали ценник в два раза выше, чем по рынку за комнату с минимальными удобствами. Вот такая гостеприимность.

Цены на экскурсии зависят от умения договариваться.

Например, одним из мест в моей программе для обязательного посещения в Грузии было ущелье Трусо. Место, где минералка течёт прямо по земле. По вкусу, как газированная из бутылки. Изначально экскурсию оценили в 180 лари. Но после фразы, что мы не едем, цена упала в два раза.

ПлачУ. И наслаждаюсь

В Грузии – миллион чудес: горы, водопады, церкви, море. В городах — живописные улочки, потрясающие парки с миллионом скамеек, много кафе и рестoранов.

Идёшь по улице. Старые убогие дома. Во дворах бельё на верёвках. Дети играют в мяч. Собаки, коты. Ни намёка на «вау». Неприметный дом, только на железных воротах нарисовано грузинское застолье. Ни вывески. Ни шума. Добро пожаловать, в одно из самых популярных туристических мест в Тбилиси – ресторан Shavi Lomi. Вечерами и в выходные свободных мест практически нет.

Цены на еду в Грузии близки к нашим. В большом городе цены ниже. На сайтах с рекомендациями можно выбрать заведения по душе. Чек на двоих около 50-70 рублей.

В Батуми можно выбрать рыбу на рынке. Вам её приготовят в ближайшем ресторане. Пробуешь нежнейшее мясо под шум волн и под наблюдением чаек.

Все, кто не любят кинзу, будьте готовы терпеть. Её добавляют в хинкали, салаты, колбаски. Всё, кто любят персики, тоже готовьтесь. Плакать от счастья, конечно. Подошёл к ящику, а они все до одного мягкие, ароматные. Сочные и сладкие. Много вкусного домашнего сыра, но невкусные молочные продукты и мороженое. Грузинские специи — большое открытие. Не думала, что травы могут так пахнуть. Мои определены в два пакета и выселены на балкон. Потому что находиться с ними в одном помещении было невозможно. От аромата постоянно хочется есть.

Дома, на кухне, вдыхаешь эти ароматы и сокрушаешься. С учётом всех расходов, связанных с путешествием, было потрачено около 2 тысяч рублей на одного человека. Обычному человеку, считай, три месяца не ешь, не пей, откладывай на десять дней отдыха. Очень дорогие воспоминания!

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