Ученые из Испании сделали историческое открытие о неандертальцах 1 9.08.2021, 10:59

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Оказалось, что они были куда сложнее, чем считалось ранее.

Испанские ученые сделали важное открытие о неандертальцах. Оказалось, что они были куда сложнее, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют найденные в Испании следы наскальных рисунков.

Выяснилось, что их оставили именно неандертальцы, а не ближайшие предки современного человека – кроманьонцы. Об открытии тяги к искусству у неандертальцев сообщило издание TheGuardian (перевод - «Апостроф»).

В частности речь идет о следах пигмента красной охры, которые обнаружили на сталагмитах в пещерах Ардалес на юге Испании. Эти следы ранее были полноценным наскальным рисунком. Оставили это произведение искусства неандертальцы примерно 65 тысяч лет назад. Это делает их, возможно, первыми художниками на Земле.

Их род вымер примерно 40 тысяч лет назад. Раньше их рассматривали, как простых родственников Homo sapiens. Но сейчас их уже не считают столь простыми, поскольку рисунки указывают на развитое абстрактное мышление и тягу к искусству. Все это признаки огромных когнитивных возможностей.

В ходе исследования ученые выяснили, что пигменты наносились на стены этих пещер в разное время с разницей в 15 и 20 тысяч лет. Ранее эти следы считали результатом природного потока оксидов. Однако сейчас ученые уже полностью убеждены в рукотворном происхождении этих пигментов.

"Важно то, что это меняет наше отношение к неандертальцам. Они были ближе к людям. Недавние исследования показали, что им нравились предметы, они спаривались с людьми, и теперь мы можем доказать, что они рисовали пещеры, как мы", - сказал один из авторов исследования.

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