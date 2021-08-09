Литва сообщает об увеличении числа белорусских пограничников на границе 7 9.08.2021, 11:13

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Фото: DELFI / Rinatas Chairulinas

Литовские пограничники подняли в небо вертолет.

За минувшие сутки, с полуночи воскресенья до полуночи понедельника, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы, в страну третьи сутки не пустили ни одного нелегала.

Возвращенные мигранты шли группами до нескольких десятков человек. Пограничники применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах граница Литвы переходить запрещается.

Отмечается, что на некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.

Служба охраны госграницы с целью разведки и предотвращения инцидентов поднимала в воздух вертолет.

Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды Службы охраны госграницы и других служб.

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