Литва сообщает об увеличении числа белорусских пограничников на границе

Литва сообщает об увеличении числа белорусских пограничников на границе7
- 9.08.2021, 11:13
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Литовские пограничники подняли в небо вертолет.
За минувшие сутки, с полуночи воскресенья до полуночи понедельника, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.
Об этом сообщает Delfi.
Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы, в страну третьи сутки не пустили ни одного нелегала.
Возвращенные мигранты шли группами до нескольких десятков человек. Пограничники применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах граница Литвы переходить запрещается.
Отмечается, что на некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.
Служба охраны госграницы с целью разведки и предотвращения инцидентов поднимала в воздух вертолет.
Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды Службы охраны госграницы и других служб.