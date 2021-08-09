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Умер известный российский правозащитник и диссидент Сергей Ковалев

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  • 9.08.2021, 11:27
  • 2,926
Умер известный российский правозащитник и диссидент Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Фото: svoboda.org

Ему был 91 год.

Сегодня утром скончался известный российский диссидент и правозащитник Сергей Ковалев. Он умер во сне. Ему был 91 год. О смерти Ковалева в «Фейсбуке» сообщил его сын Иван.

Сергей Ковалев окончил биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, занимался научной деятельностью.

В середине шестидесятых выступил в защиту диссидентов Андрея Синявского и Юрия Даниэля. В 1974 году сам был арестован и приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки за антисоветскую деятельность. В Москву вернулся в 1987 году.

С 1990 года был депутатом Верховного Совета РСФСР, является одним из автором Декларации прав человека и гражданина. В 1993-2003 года являлся депутатом Государственной Думы России, был председателем Комиссии по правам человека при президенте, в 1994-95 годах — первым уполномоченным по правам человека в России. В июне 1995 года Сергей Ковалев участвовал в освобождении заложников в Буденновске.

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