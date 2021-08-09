Сергей Тихановский — белорусам: Идите к победе! 4 9.08.2021, 11:36

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Сергей Тихановский

Фото: «Радыё Свабода»

Идет общепланетарная рекламная кампания Беларуси.

Больше года народный блогер Сергей Тихановский находится за решеткой. Почти весь этот срок он был в камере-одиночке. Но не потерял веру в то, что перемены в Беларуси неизбежны, пишет nn.by.

— Из-за нежелания расстаться с властью в Беларуси полностью разгромлена свобода высказывать свое мнение, свобода собраний, свобода получать и распространять информацию, потеряны независимые СМИ, правозащитные организации, законность и доверие к правоохранительной и судебной системе.

Но белорусы обрели солидарность и впервые почувствовали себя нацией, увидели огромную поддержку за рубежом. По сути, идет общепланетарная рекламная кампания Беларуси. После победы демократии, которая неизбежна, мы сможем эту мировую известность использовать для динамичного развития государства, говорю это как рекламщик с 15-летним стажем. Идите к победе!

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