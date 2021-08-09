Что происходит на рынке вторичного жилья в регионах? 2 9.08.2021, 11:44

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Цена «квадрата» выросла, но сделок больше.

Intex-press посмотрела, какие квартиры и по какой цене покупали жители Барановичей.

Стали активно покупать

Во втором квартале текущего года в Барановичах было заключено 223 сделки купли-продажи квартир. Это на треть больше, чем год назад: во втором квартале 2020 было продано 172 квартиры.

Спрос на «вторичку» в нашем городе вырос и по сравнению с предыдущим кварталом, когда было заключено 183 сделки.

Рост спроса на рынке вторичного жилья наблюдался не только в Барановичах. Согласно данным realt.by, в Бресте количество проданных в апреле – июне квартир увеличилось на 42%, в Пинске – на 20%. В малых городах Брестской области покупательная активность увеличилась еще сильнее – на 46%.

В Минске число проданных квартир было одним из максимальных для апреля – июня с 2012 года. Единственным городом, где существенных изменений в уровне спроса не произошло, стал Солигорск – здесь после резкого падения покупательной активности во II квартале прошлого года количество сделок остается на стабильно низком уровне.

Самые ходовые – «двушки»

Самыми популярными в Барановичах по-прежнему были однокомнатные и двухкомнатные квартиры – на них пришлось 83% от всех проданных квартир. Но приоритет сместился в сторону двухкомнатных.

Если во втором квартале 2020 года доля «однушек» составляла 41%, а «двушек» – 38%, то в апреле – июне этого года – 40% и 43% соответственно.

Такая же тенденция наблюдалась и в целом по Беларуси. Правда, были и города-исключения. Так, в Пинске в 46% случаев покупатели чаще проявляли интерес к 1-комнатным квартирам, в Бобруйске – в 47%, в Полоцке – в 48%.

«Квадрат» подорожал

Средняя стоимость квадратного метра в Барановичах во втором квартале текущего года составила $497 и выросла к уровню второго квартала прошлого года на $23. Подорожал «средний» квадрат и по сравнению с первым кварталом 2021-го – на $5 (+1%).

Как менялась средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Барановичах (второй квартал каждого года), по данным realt.by:

2015 год – $716

2016 год – $514

2017 год – $602

2018 год – $478

2019 год – $487

2020 год – $474

2021 год – $497

В Пинске рост цены, по сравнению с первым кварталом текущего года, еще существеннее – на 3,6% (цена за «квадрат» – $463). В Бресте, напротив, за три месяца квартиры стали дешевле на 1,5% и средняя стоимость квадратного метра во втором квартале составила $772.

Разрыв с Минском и Брестом сократился

Квадратный метр вторичного жилья в Барановичах во втором квартале текущего года был дешевле, чем в областных центрах страны, но дороже, чем в таких крупных городах, как Орша, Пинск, Мозырь, Бобруйск.

Самыми дорогими за период с апреля по июнь традиционно были квартиры в Минске. Квадратный метр на «вторичке» в столице стоил $1294, то есть в 2,6 раза дороже, чем в Барановичах (год назад – в 2,95 раза). В Бресте средний квадратный метр был почти в полтора раза дороже, чем в нашем городе (в апреле – июне 2020-го – в 1,6 раза).

Если учитывать среднюю стоимость квадратного метра жилья, то получается, что однокомнатная квартира в 30 «квадратов» в Барановичах стоит $14,9 тысячи. На эти деньги можно купить 0,7 квартиры такой же площади в Бресте, 0,4 квартиры – в Минске.

Средний ценовой диапазон проданных в Барановичах квартир (без учета 25% самых дорогих и самых дешевых квартир):

1-комнатные – $12–17 тысяч;

2-комнатные – $20–27 тысяч;

3-комнатные – $17–33 тысячи.

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