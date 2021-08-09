Видеохит: Медведь нашел необычную чесалку для спины

Видеохит: Медведь нашел необычную чесалку для спины2
- 9.08.2021, 11:50
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Животное из Южной Дакоты стало настоящей звездой Сети.
Медведь из Южной Дакоты попал в затруднительную ситуацию — у него жутко зачесалась спина. Никто не помог, поэтому пришлось справляться самому, пишет «Медуза».
Но ничего, животное не растерялось и воспользовалось ближайшим столбом с надписью «Не входить!». Из столба получилась отличная чесалка для спины, как раз под рост медведя. Со стороны выглядело так, будто животное то ли танцует, то ли кокетничает. Впрочем, чего гадать, медведь в любом случае своего добился!