Пожары в Греции: окрестности Афин превратились в пепелище 9.08.2021, 12:09

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фото: reuters

На острове Эвия горят курортные деревни.

Летний сезон природных катаклизмов оказался сокрушительным: наводнения в Европе сменились чудовищными лесными пожарами. Едва удалось частично усмирить огонь в Турции, как эпицентром мирового внимания стали пожары в Греции, охватившие окрестности Афин и курортный остров Эвия, пишет «Новое время».

Первые очаги лесных пожаров в Греции были зафиксированы еще в последние дни июля на фоне рекордной жары. В первые дни августа ситуация только усугубилась: температура воздуха в стране достигала +47 градусов, а огонь охватывал все больше регионов Греции. В пламени пожаров оказались Древняя Олимпия, Аркадия, Месиния, регион Ахея (Западная Греция), прилегающие к Афинам районы и популярный курортный остров Эвия (Эвбея) — второй по размерам в Греции после Крита, расположенный на северо-востоке от столицы.

За первую неделю августа лесные пожары достигли катастрофических масштабов. Погибли как минимум два человека, пострадали более 20. Выгорело 56 тыс. гектаров леса, свыше 2 тыс. человек пришлось эвакуировать с острова Эвия, где огонь повредил жилые дома и линии электроснабжения. Людей вывозили паромами, патрульными катерами, частными рыболовецкими и прогулочными судами. А фотографии и видео пылающей прибрежной линии острова на фоне огненного зарева, снятые пассажирами «эвакуационных» паромов, облетели главные новостные ленты мира.

«Я чувствую ярость. Я потеряла свой дом. Уже ничего не будет по-прежнему, — рассказала агентству Reuters на борту парома жительница острова Эвия по имени Василикия. — Это катастрофа — и она огромна. Наши деревни разрушены, от наших домов, от нашей собственности ничего не осталось — ничего».

Никос Хардалиас, заместитель министра гражданской защиты Греции, в воскресенье признал, что проблему горящих на Эвии лесов усугубляет сильный ветер, разгоняющий очаги пожаров к югу и северу острова. «Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией в нашей стране из-за интенсивности и широкого распространения лесных пожаров и новых очагов по всей Греции», — отметил Хардалиас. По его данным, с начала августа пожарным пришлось реагировать на 156 очагов огня, к 7 августа активными оставались 60 из них. При этом спасатели сообщали о высоком риске появления новых очагов.

Карта пожаров в Греции

Для жителей Афин эта статистика превратилась в страшные картины наяву. Огонь охватил целые лесные массивы на северных окраинах греческой столицы. «Пекло, напоминающее об аде Данте, испепелило все на своем пути; друзья потеряли дома, тысячи людей, включая местных жителей и туристов, были вынуждены эвакуироваться и бежать из пораженных зон любыми возможными путями, — рассказывает греческая корреспондентка The Guardian Хелена Смит. — Террасы [окружающих Афины гор], укрытие афинян от палящего зноя, превратились в усыпанные пеплом запретные зоны.

Жителей столицы уже предупредили о перебоях с электроэнергией и связью из-за пожаров.

«Здесь просто сумасшествие, — цитирует издание Элени Миривили, топ-менеджера в сфере теплоснабжения греческой столицы. — Тут, в Афинах, на нас сыплется пепел».

Сверхзадачей для греческих пожарных остается попытка спасти от огня не только населенные пункты и инфраструктуру, но и исторические памятники античных времен.

Им помогают сотни специалистов из разных стран: в Греции уже работают пожарные из Украины, Кипра, Франции, Чехии и Румынии (наземные подразделения), а также специальная авиация Кипра, Швеции, Франции, Хорватии, Испании. Усилия пожарных усложняют плохая видимость и сильные турбулентные потоки, создаваемые пламенем — критически опасные факторы для пилотов пожарной авиации.

Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС, которые уже помогли спасти огня два населенных пункта — Спатару и Метохи.

Европейский Союз задействовал специальный механизм гражданской защиты для помощи Греции и другим странам Средиземноморья в тушении лесных пожаров.

«Мы организуем одну из крупнейших когда-либо проводимых в Европе операций по тушению пожаров, поскольку множественные пожары охватили несколько стран одновременно», — заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Речь идет о пожарах не только в Греции, но и Северной Македонии, Албании, Италии и Турции. По просьбам этих стран ЕС мобилизовал на борьбу с огнем около 1300 спасателей, 250 автомобилей, 14 пожарных самолетов и 3 вертолета, сообщили в Еврокомиссии.

Издание публикует фото катастрофических пожаров в Греции, где более недели пытаются укротить огонь.

Пожары на острове Эвия

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Люди готовятся к эвакуации паромом на фоне пожара в деревне Лимни, остров Эвия.

Эвакуация жителей из городка Пефки.

фото: reuters

фото: reuters

Борьба с огнем на острове Эвия

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Многие СМИ пишут, что вопреки приказу об эвакуации с острова, десятки местных жителей — преимущественно молодых мужчин — остались, чтобы помочь пожарным бороться с огнем. На нескольких следующих фото — жители Эвии на фоне лесных пожаров (район деревни Гувес).

фото: reuters

фото: reuters

Пекло на земле: в огне деревня Василика, остров Эвия

фото: reuters

Выжженные леса и деревни: последствия пожаров на курортном острове

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Пожары в окрестностях Афин

Мужчина пытается спасти свой скот от огня, бушующего в северном пригороде Афин — городке Фракомакедонес.

фото: reuters

Пожарные и добровольцы борются с огнем в северо-восточных пригородах Афин и местных лесных массивах

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Сгоревшие леса вблизи Афин (район деревни Дросопиги к северу от греческой столицы)

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

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