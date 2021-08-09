Российский историк: Новая революция в Беларуси не за горами 2 9.08.2021, 12:03

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Фото: AFP

Не следует обманываться нынешней «тихостью».

Это были незабываемые дни августа 2020 года, пишет российский историк Андрей Зубов в «Фейсбуке». Народ «тихой республики» преобразился в граждан, пожелавших управлять своей страной, показавших засидевшемуся в президентском кресле тирану на дверь. Бело-красно-белый флаг Беларуси стал символом свободы, а государственный, неосоветский красно-зеленый превратился в «закат над болотом». Сотни тысяч людей, вышли на демонстрации, чтобы утвердить свой выбор: «Да!» — Светлане Тихановской, «Нет!» — Александру Лукашенко.

И сразу же кровавые расправы, унижения, пытки, убийства в тюрьмах КГБ. Диктатор с безумными глазами бегающий с автоматом перед демонстрантами. И гордость белорусов — мы победили бескровно, без насилия. Революция цветов и объятий…

Не победили. Тиран шаг за шагом раздавил народ. Одних бросил в тюрьмы, других выдавил из страны, третьих убил, большинство запугал.

И сейчас, оглядываясь на прошедший год, я думаю, что даже прояви в первую ночь репрессий с 10 на 11 августа минчане мужество и самопожертвование, даже если бы они решились пойти на пулеметы на Окрестина, чтобы освободить пытаемых друзей, вряд ли добились они успеха. Путин бы просто оккупировал Беларусь. Навел бы сам «порядок». Но Лукашенко дал ему возможность не мараться кровью белорусов. Лукашенко все сделал сам, только при поддержке московских чекистов и пропагандистов и на московские миллиарды долларов.

Что же показал опыт белорусской революции?

Во-первых, тирана, которому остаются верны силовые ведомства и который решил идти до конца, убивать сограждан сколько понадобится, победить практически невозможно. Неважно, что он, пролив кровь граждан, окончательно утратил легитимность, он сохранил право силы.

Во-вторых, нельзя обманываться тихостью общества. Помню Беларусь в декабре 2019. Сама Светлана Алексиевич и мои минские коллеги убеждали меня, что в Беларуси режим Лукашенко незыблем. Что народ спит и, в общем, доволен. Выборы 9 августа показали — не спит и не доволен. 80% граждан проголосовали против Лукашенко.

В-третьих, за Светлану Тихановскую проголосовали то ли 70, то ли 80 процентов белорусов не потому, что она была известным сильным оппозиционным лидером, как, скажем, Алексей Навальный в России, и не потому, что ее программа была глубока, умна и близка многим. Вся ее программа была в одной фразе — новые свободные честные выборы через полгода, в которых сама Светлана Георгиевна участвовать отказалась. Следовательно, народ просто устал от четвертьвекового правления тирана и жаждал свободы самой по себе, права определять самим свою власть.

В-четвертых, не следует обманываться нынешней «тихостью» Беларуси, да и «тихостью» сегодняшней России. Там те же 80% ненавидят власть засидевшихся, неумелых и архаичных правителей. Общество оказалось в Беларуси существенно современнее ее власти, как и в России. Пушкин назвал когда-то в письме к Чаадаеву николаевскую администрацию единственным европейцем России. Теперь все изменилось — Лукашенко, Путин и их окружение, все эти генералы КГБ и ФСБ, все прикормленные мультимиллионеры — все они из эпохи малиновых пиджаков начала 1990-х с их ностальгией по СССР и с волчьим бандитским оскалом вседозволенности. Они — последние неевропейцы и в России, и в Беларуси. Разве что среди нищих пенсионеров, их сверстников, найдут они себе единомышленников. Но никак не среди тех, кому меньше 45 лет. Такие могут только продаваться. Продавшиеся режиму среди них есть — преданных нет.

И из этих четырех пунктов простой вывод. Победа Лукашенко над революцией 9 августа — Пиррова победа. И Пиррова победа не только для Лукашенко, но и для Путина. Как только вновь треснет, посыплется все. А если треснет в Москве, то режим Лукашенко не продержится и трех недель. Под коркой стабильности кипит магма ненависти к несменяемым тиранам, доведшим потенциально богатые европейские страны до полного убожества. Иногда тираны, удержавшись на троне во время революционных волнений, идут на управляемые реформы сверху, выпускают пар подконтрольно. Даже на Кубе вроде бы так сейчас поступают. Но у Путина и Лукашенко страх и ненависть совсем залили глаза. Они только закручивают гайки крышки котла все с большей яростью. А котел-то кипит, и взрыв при таком методе «стабилизации» становится неизбежным.

Этот последний год никого в Беларуси не влюбил в Лукашенко, и никого в России — в Путина. Скорее наоборот. Очень многие из провластных превратились в растерянных, а из нейтральных — в решительных антагонистов режима. Подлецы, конечно, еще подличают, но как-то все более безнадежно, все более оправдываясь, или, напротив, нагличая от отчаяния.

Новая революция не за горами, и белорусский народ готов к ней ныне существенно лучше, чем год назад, да и народ русский тоже. Выводы сделаны.

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