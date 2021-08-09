Игра близится к завершению 9.08.2021, 12:16

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Петр Кузнецов

Образ действий властей ведет к все большему ухудшению международного положения режима.

Белорусский политолог Петр Кузнецов подводит в своем Telegram-канале итоги года белорусских протестов. Он считает, что ошибки властей приближают победу революции:

— История этих самострелов начинается еще с пандемии: коронавирус и реакция на него, аресты кандидатов в президенты и зачистка выборов, беспредел и насилие, правовой дефолт, посадка самолета Rynair, теперь еще и кризис на границе – продолжение будет, тут никаких сомнений нет и быть не может.

Драма ситуации в том, что если бы они не начали стрелять себе по ногам сами в период пандемии и потом – посадками кандидатов, то выборы, скорее всего, прошли бы тихо.

Если бы сразу после выборов они огородили свои Дрозды танками и просто посидели бы неделю внутри, а не «синей задницей страну спасали», то белорусы бы, скорее всего, просто разошлись бы по домам и продолжили жить, как живут.

Если бы они не развернули волну репрессий в лучших традициях Сталина, это не ухудшило бы бизнес-климат, не случилось бы волны отъезда «богатеньких», не привело бы к оттоку денег из банковской системы и коллапсу доверия к государственным институтам.

Если бы не посадили самолет, не было бы секторальных санкций – Европа к тому времени ввела меры чисто символические, слабее, чем были после 2010 года.

Если бы не спровоцировали приграничный кризис… Ну, на это ведь тоже будет ответ, мы все это прекрасно понимаем.

Процессы, начавшиеся в 2020 году, необратимы – сегодня это видится таким же фактом, как и закатанное в асфальт гражданское общество. Просто, всему свое время – сегодня происходит одно, а завтра другое.

На первом этапе общество не победило, главным образом, потому, что сохранила монолитность бюджетная вертикаль и силовые структуры. Однако для сохранения этой монолитности нужны, во-первых, деньги (безграничные), во-вторых, понимание того, что победа все равно будет за этой стороной.

Сегодняшний образ действий ведет к все большему ухудшению международного уже положения (при крайне негативном внутреннем), с потенциальной экономической блокадой. В результате которой не станет ни денег, ни уверенности в победе. А вот новые угрозы, такие, как бастующие и протестующие рабочие – добавятся.

Совсем недавно в новостях был один случай. Где-то в Подмосковье жил да был мужик, у которого был шикарный особняк, полный нелегального оружия. К нему пришли какие-то там силовики, и мужик понял, что происходит что-то не то. У него, на самом деле, был выбор и много вариантов. Ну, мало ли, оружие – статья не расстрельная. Могли условный дать, или отсидеть отнюдь не пожизненное… То есть, можно было в любом случае еще жить. Но мужик решил, что такая жизнь – не про него и дал силовикам настоящий бой, благо боекомплект у него был еще тот.

Кончилось все намного хуже, чем начиналось. Ему туда, предсказуемо, дали залп из гранатомета и дядька погиб на пожаре.

Вот сегодняшняя ситуация в Беларуси, по-моему, очень перекликается с этим случаем. Имея главным слабым местом экономику, идти на тотальный конфликт со всем миром (уже даже Ирак фактически небо закрыл) – это вот примерно как силовикам из своего дома бой давать. Что-то вроде понимания, что игра близится к завершению, но тягаться по судам – неохота и лучше уж закончить вопрос максимально шумно и с вредом для других.

Так что, все идет своим чередом. История – вообще такая штука… Она всегда идет своим чередом.

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