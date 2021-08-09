С 1 сентября жировки белорусов изменятся 4 9.08.2021, 12:44

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Некоторые жилищно-коммунальные услуги будут рассчитывать по-новому.

Оплату начнут взимать по тарифам не на одного проживающего в квартире, а по общей площади жилья. Ранее белорусы уже оплачивали эти ЖКУ по такой схеме, но в 2016 году ввели изменения, по которым оплата взималась по количеству зарегистрированных, пишет zerkalo.io.

С 1 сентября начислять оплату за техническое обслуживание лифта начнут исходя из общей площади квартиры. Тариф будет на уровне 0,0584 рубля за один квадратный метр. Сейчас плату за эту услугу рассчитывают по количеству зарегистрированных в квартире человек. То есть с сентября за квартиры большей площади придется платить больше, чем за малометражки.

К примеру, если в квартире на 60 «квадратов» зарегистрированы 2 человека, то за техобслуживание лифта за август нужно платить 2,86 рубля, а в сентябре — 3,51 рубля.

По такой же схеме с 1 сентября начнут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов), а также за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта). Как и за техобслуживание лифта, оплату за эти услуги сейчас рассчитывают по количеству зарегистрированных.

Тариф за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома снизится с 0,71 рубля на одного проживающего до 0,0407 рубля за метр квадратный в областях и с 0,85 рубля до 0,0362 рубля в столице, сообщается на портале коммунальной грамотности. С 1 сентября тариф на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений, в областях вместо 0,71 рубля на одного проживающего будет выставлен счет 0,0198 рубля за метр квадратный, а в Минске соответственно — 0,71 рубля и 0,0224 рубля.

Напомним, до 23 марта 2016 года оплату за эти услуги брали в зависимости от общей площади квартир.

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