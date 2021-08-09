Про день, который совершенно точно войдет в историю
- Евгения Пастернак
- 9.08.2021, 13:00
Потом будет написано, что белорусы «боролись за свободу и победили».
Возможно, год, который мы пережили, даже не войдет в учебники истории. Но совершенно точно войдет день – 9 августа 2020 года.
И будет написано, что это начало нового времени для Беларуси, потому что 9 августа 2020 диктатор разгромно проиграл выборы.
Потом будет написано, что белорусы «боролись за свободу и победили».
И сколько всего в этом коротком «боролись» будем знать только мы с вами.
И каждое 9 августа мы будем собираться вместе, собирать вокруг себя детей и внуков и начинать:
–- Тот день я помню, как сейчас... Очередь на участке начала собираться в одиннадцать утра...
Евгения Пастернак, «Фейсбук»