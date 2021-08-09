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Партизаны минской Ангарской заявляют, что «Беларусь жыве!»

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  • 9.08.2021, 13:10
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Партизаны минской Ангарской заявляют, что «Беларусь жыве!»

Белорусы по всей стране отмечают год с начала революции.

Сегодня - ровно год с начала белорусской революции. 9 августа 2020 года миллионы белорусов сделали свой выбор — жить в свободном государстве.

Минские партизаны Уручья украшают район протестными надписями, пишет телеграм-канал «Баста!».

Вольный Запад подготовился к годовщине нелегитимности, а партизаны Ангарской заявляют, что "Беларусь жыве!"

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