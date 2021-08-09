Белоруска выиграла суд у магазина, продавшего б/у iPhone 9 9.08.2021, 13:13

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Но это не помогло.

В феврале Юлия купила iPhone за 1770 рублей в гродненском магазине «Прем-Саилер». Смартфон оказался проблемным: по словам девушки, «телефон жил своей жизнью», а сенсор был бракованным. Магазин с заменой аппарата не спешил, и Юлия обратилась в суд. Несмотря на выигранное дело, девушка до сих пор не увидела положенных ей денег, пишет «Онлайнер».

Через два месяца после покупки Юлии все же заменили телефон, но и он был б/у. К тому же iPhone отдали без коробки и заводской пленки, что уже само по себе странно. На корпусе девушка заметила царапины и сколы.

Оказалось, что телефон действительно бэушный — к такому выводу пришли представители i-Store, официального партнера Apple в Беларуси. В «Прем-Саилер» Юлии якобы ответили, что таким образом производится замена бракованных изделий. На самом же деле при браке или поломке, когда ремонт нецелесообразен, выдается полностью новый аппарат, который нужно активировать. Даже официально восстановленные iPhone тоже необходимо активировать — гарантия на них сброшена производителем.

Юлия отказалась забирать второй iPhone и обратилась сперва в милицию, а затем в суд. С ее слов, на суд никто не явился. Девушка выиграла дело и получила исполнительный лист, затем отправила его в орган принудительного исполнения. Казалось, дело уже за малым. Но найти представителя магазина не получается: по юридическому адресу компании якобы не существует. С тех пор, как говорит Юлия, магазин на связь с ней не выходил.

По сути, дело уперлось в поиск представителей магазина, чтобы взыскать с них положенные судом деньги в пользу Юлии. Связи с Store-Top.by нет: по телефону с сайта никто не отвечает, а при звонке по указанному в Kartoteka номере сказали, что к магазину отношения не имеют.

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