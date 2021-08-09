Во Франции для похода в кафе и поездок теперь нужен COVID-паспорт 3 9.08.2021, 13:27

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Ковидный паспорт имеет вид QR-кода.

Во Франции с 9 августа посещение кафе и междугородные поездки будут разрешены только для тех, кто имеет COVID-паспорт. Об этом сообщает France24.

Ковидный паспорт имеет вид QR-кода. В нем есть информация о полном курсе вакцинации, недавнем отрицательном тесте на коронавирус или о выздоровлении от COVID-19.

Наличие паспорта обязательно для посещения кафе, ресторанов и междугородных поездок.

Власти страны надеются, что это нововведение поможет увеличить количество вакцинаций и подавить четвертую волну коронавируса во Франции. А министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что введение COVID-паспортов поможет избежать нового комендантского часа и карантинных ограничений.

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