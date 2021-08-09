Олимпиада в Токио стала лучшей для польских спортсменов в 21-ом веке 4 9.08.2021, 13:40

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фото: sputniknews

Польские спортсмены завоевали в столице Японии 14 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

В воскресенье, 8 августа, завершились 32-е Олимпийские игры. Для польских спортсменов Олимпиада в Токио стала лучшей в XXI веке, сказал президент Польского олимпийского комитета Анджей Красьницкий, передает «Польское радио».

Польские спортсмены завоевали в столице Японии 14 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Анджей Красьницкий отмечает, что для этого необходимо было запастись терпением, и ждать успехов было необходимо до второй недели Олимпийских игр, когда польские гребцы получили первое серебро в Токио.

«Я знал, что наступит такой момент, когда мы будем радоваться. После этого старта все становилось все лучше и лучше», - сказал Анджей Красьницкий.

Президент Польского олимпийского комитета подчеркнул, что легкоатлеты, которые получили девять медалей на Олимпиаде в Токио, показали, что они обладают чрезвычайной силой.

«В этой дисциплине уже сложилась определенная традиция. Очень много людей работает над достижением этого успеха. Я радуюсь тому, что Польша занимает такое высокое место в мировой легкой атлетике», - добавил он.

Олимпийские игры в Токио принесли также много разочарований. В частности, любимчики польских фанатов – волейболисты – проиграли в четвертьфинале. Байдарочница Марта Вальцикевич, польские гребцы, виндсерфер Петр Мышка заняли четвертые места, совсем немного не дотянув до медалей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook поблагодарил всех польских спортсменов, выступающих в Токио, и их тренеров.

На протяжении более двух недель около 12 тысяч спортсменов соревновались за 339 комплектов медалей в 33 дисциплинах. За медали в Токио боролись 210 польских спортсменов. В медальном зачете Польша заняла 17-е место.

Церемония окончания Игр прошла на Олимпийском стадионе в Токио. По санитарным соображениям на ней не присутствовали зрители, как и во время соревнований.

Следующие Олимпийские игры пройдут через 3 года в Париже.

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