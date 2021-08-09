Полковник Базанов много чего обещал сделать для футбола Беларуси, а пока наблюдаем тотальный провал 8 9.08.2021, 14:18

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Владимир Базанов

Подробный разбор провала каждой цели.

27 марта 2019-го Владимир Базанов, единственный кандидат на выборах главы АБФФ, вступил в свою новую должность. Сменил экс-«депутат» тогдашнего премьер-министра Сергея Румаса – и в их предвыборных программах наблюдалось удивительное сходство, разве что у экономиста было гораздо больше конкретных чисел, чем у артиллериста, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль.

Впрочем, кучу даже слишком точных требований-прогнозов мы получили минувшей весной, когда в АБФФ опубликовали концепцию развития белорусского футбола до 2028 года.

Но Базанов перед выборами настолько далеко не смотрел – предлагал думать про «ближайшие годы», для чего определял по пунктам «стратегические цели» и необходимое для их достижения. Прошло уже 28 месяцев срока главы АБФФ на посту – и что же у него получилось? Сложно оценивать, удалось ли соблюсти, к примеру, всерьез занесенное в цели «неукоснительное соблюдение принципа «От массовости к мастерству!». Но даже если отступить от таких размытых формулировок, самые заметные из благих намерений Базанова так и не свершились.

Цель: Успешное выступление нескольких ведущих клубов Беларуси в ежегодных еврокубковых соревнованиях

Статус: провал. Казалось бы, каким боком тут федерация, но раз уж взялся за гуж... В 2019-м и 2020-м лишь чемпионам (БАТЭ и брестскому «Динамо») удалось добраться до решающей стадии квалификации в группы, и то Лиги Европы, однако же сильнее белoрусских клубов были «Астана» и «Лудогорец». В то же время 5 из 6 попыток других клубов закончились вылетом в первом же раунде. В этом году ситуация еще хуже – впервые с 1998-го ни один клуб не прошел ни одного раунда, а на 10 матчей пришлось 9 поражений.

Цель: Повышение зрительской и коммерческой привлекательности национальных соревнований

Статус: провал. Тут интереснее даже не цель сама по себе, а то, какими средствам Базанов собирался ее добиться:

- «совместно с Минспорта провести работу по совершенствованию и продлению действия указа [Лукашенко] №191» – в итоге «совершенствование» работы механизма по бюджетной поддержке клубов свелось к ультиматуму его включения в обмен на подписи за режим («Спутнику» не помогло);

- «создать финансовый фонд для стабилизации материального благополучия клубов высшей и первой лиг» – а вот это могло бы помочь «Спутнику», но почему-то никакой фонд не обнаружился, а АБФФ теперь лишь решила требовать у клубов гарантий от местных властей (это, конечно же, надежно на 100%) или больше миллиона долларов в наличии (а где их взять – думайте сами);

- «системно работать по обеспечению высококвалифицированного и объективного судейства» – в итоге скандалы не прекращаются (рука Бурко в Бресте, пять пенальти и так далее), а к конкретным судьям претензии с подозрениями в ангажированности возникали далеко не один раз;

- «оказать помощь клубам в разработке программ по работе с болельщиками» – болельщики, вы о таком слышали?

- «работать по увеличению дохода от продажи прав на показ матчей путем создания качественного продукта совместно с профессиональными профильными партнерами» – даже когда в пандемию «вышка» осталась единственной в Европе, Базанов говорил, что федерации поступают «небольшие суммы», а важно «в первую очередь то, что сейчас узнают всю Беларусь»; улучшения непосредственно качества трансляций (а глава АБФФ грозил Full HD) мы не наблюдаем.

Цель: Квалификация в финальную стадию Чемпионата Европы и Мира

Статус: провал. Самый реальный шанс попасть на Евро упустили в плей-офф Лиги наций – дело было уже после выборов-2020, и в жизни белчиновников появилось кое-что важнее результата.

А в этом году и вовсе переменили сроки – по Концепции-2028 выходит, что никаких финальных стадий раньше того самого 2028-го ждать не стоит. Все же реальность порой отрезвляет и беларусских функционеров.

Цель: Молодежная и юношеские сборные должны стабильно добиваться высоких результатов в официальных соревнованиях

Статус: провал. «Молодежка» при Базанове заняла четвертое место в отборочной группе на МЧЕ, при этом Нидерландам влетела 0:7 и 0:5. Сборная U-19 в 2019-м в отборе выиграла только у Андорры и тоже никуда не вышла, а потом соревнования столь молодых команд стали отменять из-за коронавируса. А уровень сборной U-17 мы увидели в начале этого года на минском Кубке развития – ноль очков в группе с Таджикистаном, Казахстаном и Молдовой и великое объяснение от главы АБФФ.

Также в плане сборных у Базанова была цель «Создание стройной системы подготовки высококвалифицированных футболистов» (видимо, от слова «строй») – ее оценивать пока необъективно, но верится с трудом.

Цель: Повышение спортивных результатов клубных и сборных женских команд

Статус: провал. В квалификации женского ЧЕ нацсборная смогла обыграть только Фарерские острова, заняв предпоследнее место в группе. В ЛЧ женский «Минск» (а теперь, наверное, «Динамо») могут дойти до 1/8 финала, но надо учитывать, что победители квалификации выходят сразу в 1/16. Ну а в женском ЧБ у клубов тотально расслоение – минское «Динамо» и «Минск» выносят всех остальных, часто с двузначным счетом, команда Гомельской области и брестское «Динамо» за 18 туров на двоих пропустили 315 мячей (забили восемь). Какое тут может быть развитие?

Цель: Объединение вокруг БФФ всех заинтересованных в развитии и популяризации футбола представителей медиа (и другие в блоке PR)

Статус: провал. Грянули выборы-2020 – и все это стало не так уж важно. Хотя бы на примере Александра Ивулина: Базанов, который подавал себя как лояльного к критике управленца, сначала стал игнорировать камеру канала «ЧестнОК», а потом у нашего коллеги и вовсе забрали аккредитацию. Хотя уж более заинтересованного в популяризации белфутбола человека, чем Ивулин, найти невозможно. Ну а из минского «Динамо» после подписи за честные выборы выдавили превосходного пресс-секретаря Александра Строка – теперь он делает вещи для российской «Балтики». Здесь же вспомним и фактический разгром редакции «Прессбола». АБФФ владеет значительным пакетом акций издания и фактически превратило его в «Спортивную панораму»-2.

Остальные цели блока PR полетели в те же тартарары:

- «Формирование лояльной среды в обществе по отношению к футболу путем продвижения социальных и благотворительных инициатив» – в итоге в 2020-м «Славянин» – клуб с тренировками для малоимущих и сирот – собирал краудфандингом деньги на возврат займа от АБФФ в 8 тысяч рублей;

- «Сохранение принципов максимальной открытости АБФФ в медиасфере» – в итоге комментария от АБФФ добиться практически невозможно, а зампред Юрий Вергейчик рассказывает что не знает нашего сайта;

- «Взаимодействие АБФФ на постоянной основе с организованными группами болельщиков отдельных клубов и национальной сборной» – в 2020-м, а затем и в 2021-м множество фан-секторов объявили бойкот, и что-то федерация не старалась их вернуть;

- «Проведение комплексных мероприятий по формированию положительного имиджа белорусского футбола» – комплексное подписание прорежимного письма, видимо, было одним из таких мероприятий.

Цель: Оказание помощи клубам в реализации бизнес-проектов, направленных на снижение доли государственного финансирования и обеспечение устойчивого финансового положения

Статус: провал. При Базанове уже второй клуб не смог доиграть сезон в высшей лиге (после «Торпедо»-2019 наступил «Спутник»-2021), а все, что придумала федерация – это запросить у частников уже упомянутую гарантию в миллион долларов. При этом частные «Крумкачы» не пускали в вышку как могли – как известно, «вороны» недостаточно лояльны.

Цель: Развитие футбола в регионах – создание и реализация концепции развития региональных федераций

Статус: провал. Концепцией развития по-базановски оказалось включение команд областных чемпионатов в Д3 – в итоге фавориты лиги громят соперников подчистую, а еще в турнире то и дело случаются неявки. И ведь клубы были против и предупреждали о последствиях – а Базанов отвергал.

Может, хоть что-то получилось?

Одной из целей Базанова было «увеличение количества занимающихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях» – весной АБФФ отчиталась, что в 2020-м занимающихся было на 300 человек больше, чем в 2019-м. Однако же в 2018-м их было на целую тысячу больше – то есть процесс увеличения далек от идеала. Да и количество девушек, занимающихся футболом, которое Базанов также обещал увеличить, в 2019-м и 2020-м оказалось равным (разница в 9 человек, причем в пользу 2019-го). Про мини-футбол и футзал таких данных не предоставили, поэтому про планировавшееся увеличение здесь говорить сложно.

Также во всех областных центрах теперь действительно есть футбольные манежи – но, например, Юрий Пунтус считает, что они годятся только для подготовки молодежи. К слову, создание современных образовательных программ, стоявшее в плане, получилось скандальным – введенную с этого года раскритиковал знающий толк в детском футболе Юрий Шуканов.

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Отдельным интересным пунктом был такой: «Всемерная поддержка после окончания игровой карьеры бывших известных футболистов». Пока самым заметным из актов поддержки, пожалуй, стала попытка организовать матч звезд белфутбола с европейскими (aka прощальный матч Александра Глеба), которая, впрочем, не удалась.

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