Кто лидирует в президентском рейтинге в Украине? 1 9.08.2021, 14:41

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фото: golos.ua

Стали известны результаты опроса.

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 9 августа результаты опроса центра SOCIS, сообщает "Гордон".

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 19,5% украинцев.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 14,3% опрошенных.

Третье место с одинаковым результатом делят сразу три политика – лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко и нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. У них по 6,7%.

Остальные политики набирают меньше 5% голосов. Среди них, в частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (4,2%).

Опрос проводился с 29 июля по 3 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.

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