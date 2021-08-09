Выпускница не захотела ехать по распределению, вуз потребовал с нее более $8 тысяч 2 9.08.2021, 14:45

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Минчанке решила не ехать по распределению на одно из сельскохозяйственных предприятий Витебской области.

Минчанке, которая решила не ехать по распределению на одно из сельскохозяйственных предприятий Витебской области, насчитали за учебу в Белорусском государственном аграрном университете 20,6 тысячи белорусских рублей. Девушка выплатила всего 5,5 тысячи рублей, тогда вуз пошел в суд, сообщает zerkalo.io.

Минчанка в 2020 году закончила обучение на факультете предпринимательства и управления Белорусского государственного аграрного университета по специальности «экономика и организация производства в отраслях АПК». После этого выпускницу распределили на одно из сельхозпредприятий в Витебской области.

Однако девушка по распределению решила не ехать. Она обратилась в университет с заявлением, что готова выплатить затраченные на ее обучение денежные средства в добровольном порядке.

В вузе сделали расчет: девушка должна была выплатить университету 20,6 тысячи рублей. Она возместила только 5,5 тыс. рублей.

БГАУ обратился в прокуратуру, прокуратура — в суд. В итоге с девушки в доход местного бюджета взыскали 15,1 тыс. рублей.

Кроме того, она должна выплатить еще 750 рублей государственной пошлины.

Решение суда вступило в законную силу.

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