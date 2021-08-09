закрыть
9 августа 2021, понедельник, 15:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тщательно моющая руки мылом шимпанзе стала звездой Сети

1
  • 9.08.2021, 14:56
Тщательно моющая руки мылом шимпанзе стала звездой Сети

Обезьяна накрепко усвоил,а как важно держать руки в чистоте.

Не секрет, что обезьяны обожают подражать людям, вот и этот шимпанзе не стал исключением из общего правила, пишет сайт 120.su.

Животное, которое обитает в зоопарке Чунцина (Китай), внимательно приглядывается к своим смотрителям в надежде заметить что-либо интересное. В последнее время люди стараются как можно чаще мыть руки, и этот факт не укрылся от наблюдательной обезьяны.

Теперь достаточно только выдать шимпанзе мыло, как он тут же деловито займётся гигиеной рук. Кстати, обезьяна ещё и проявляет явный интерес к защитным маскам, что смотрится совсем уж забавно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип
А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)