Тщательно моющая руки мылом шимпанзе стала звездой Сети 1 9.08.2021, 14:56

Обезьяна накрепко усвоил,а как важно держать руки в чистоте.

Не секрет, что обезьяны обожают подражать людям, вот и этот шимпанзе не стал исключением из общего правила, пишет сайт 120.su.

Животное, которое обитает в зоопарке Чунцина (Китай), внимательно приглядывается к своим смотрителям в надежде заметить что-либо интересное. В последнее время люди стараются как можно чаще мыть руки, и этот факт не укрылся от наблюдательной обезьяны.

Теперь достаточно только выдать шимпанзе мыло, как он тут же деловито займётся гигиеной рук. Кстати, обезьяна ещё и проявляет явный интерес к защитным маскам, что смотрится совсем уж забавно.

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