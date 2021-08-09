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За три дня польские пограничники у границы с Беларусью задержали 349 мигрантов

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  • 9.08.2021, 15:05
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За три дня польские пограничники у границы с Беларусью задержали 349 мигрантов

Задержанные иностранцы, скорее всего, являются гражданами Ирака и Афганистана.

Сотрудники Подляского пограничного отряда на польско-белорусской границе с пятницы, 6 августа, задержали 349 иностранцев. Самая большая группа — 85 человек — была задержана в субботу в районе польского населенного пункта Кузница. Как сообщается на сайте пограничной службы Польши, задержанные иностранцы, скорее всего, являются гражданами Ирака и Афганистана.

С 6 августа польские пограничники задержали 349 мигрантов за незаконное пересечение белорусско-польской границы. Сама большая группа — 85 человек — была задержана пограничниками поста в польской Кузнице в субботу, 7 августа. Иностранцы, скорее всего, являются гражданами Ирака и Афганистана.

Сейчас устанавливаются их личность, возраст и гражданство. Также все иностранцы проходят тестирование на коронавирус. После подтверждения личности они по решению суда помещаются в охраняемые центры.

Всего с начала года на участке, охраняемом Подляским отделением пограничной службы, был задержан 871 мигрант.

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