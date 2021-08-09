Открывается новая коррупционная кормушка для региональных чиновников 1 9.08.2021, 15:25

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Речь идет про порядок реализации лесов и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов.

Министерство лесного хозяйства детализировало порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов. Соответствующее положение разработано ведомством для поддержки широких слоев населения на фоне мирового роста цен на данные виды продукции, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Документ наделяет лесхозы дополнительными возможностями по отпуску лесо- и пиломатериалов населению по ценам намного ниже рыночных. Чтобы приобрести лесоматериалы по привлекательным ценам граждане теперь могут воспользоваться одним из трех способов:

Один из них - это получить решение местных органов власти (рай- или горисполкома, администрации района в городах). Документ должен подтверждать выделение из фонда облисполкома соответствующего объема деловой древесины.

Второй вариант - предоставить в лесхоз решение о выделении земельного участка и (или) проектно-сметную документацию на строительство. Отпуск лесоматериалов в таком случае будет осуществляться на основании данных, указанных в документах.

И третий вариант - можно обратиться в лесхоз с заявлением о намерении приобрести лесоматериалы с указанием объемов необходимой продукции, цели ее приобретения, адреса месторасположения объекта недвижимого имущества.

Нет сомнения, что указанные способы получения дешёвой древесины не будут доступны для простых смертных. Но родственники чиновников из райисполкомов смогут извлечь из вышеописанных схем неплохую прибыль.

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