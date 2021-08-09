Ученые назвали самые распространенные признаки коронавируса, которые могут возникнуть после полной вакцинации

Ученые назвали самые распространенные признаки коронавируса, которые могут возникнуть после полной вакцинации4
- 9.08.2021, 15:29
- 6,006
Эксперты советуют обращать внимание на ряд симптомов.
Сегодня вакцинация от коронавируса является единственным эффективным способом бороться с коронавирусной инфекцией - об этом твердят ученые всего мира, пишет «Униан».
На сегодня уровень заражений коронавирусом в мире очень высок, однако количество госпитализаций и смертей, благодаря прививочной компании, существенно снижается. Вместе с тем нельзя полностью исключать вероятность заражения COVID-19 даже после полной вакцинации.
Врачи утверждают, что реакция человека на вакцину зависит от ряда факторов. Среди них: возраст, пол, прием лекарств, особенности питания, обще состояние здоровья, уровень стресса.
Это означает, что у некоторых людей может не быть достаточно сильного иммунного ответа на вакцину. Они все могут быть подвержены заболеванию COVID-19 при контакте с вирусом, хотя его реальные шансы невелики.
"Люди должны знать, что все еще могут заразиться коронавирусом после двух доз вакцины, и с большой вероятностью почувствовать себя при этом "немного простуженным", - утверждают исследователи после изучения симптомов COVID.
Ученые, отслеживающие с помощью приложения тысячи признаков коронавируса, констатируют, что есть пять симптомов заражения, которые являются наиболее распространенными у полностью вакцинированных людей:
- головная боль;
- насморк;
- чихание;
- больное горло;
- потеря обоняния.
Одышка и лихорадка стали теперь более редкими признаками COVID-19, подчеркивают исследователи. Помимо того, постоянный кашель "больше не является главным показателем наличия инфекции".
Ученые дополнительно отметили, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о своем чихании как о признаке вируса в сравнении с непривитыми. Они рекомендуют проходить тестирование на коронавирус при любом подозрении на случившееся заражение.