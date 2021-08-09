СБУ разоблачила в Украине членов итальянской мафии 1 9.08.2021, 15:43

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Ндрангета - одна из наиболее могущественных преступных организаций в мире.

Служба безопасности Украины задержала трех представителей итальянской мафиозной группировки Ндрангета. По версии правоохранителей, они занимались контрабандой кокаина в Одессе, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ заявляют, что участники группировки планировали нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков – запрещенные вещества обнаружили в порту Южный.

Далее сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика, позже на одном из промышленных рынков Одесской области задержали еще двух участников наркосиндиката.

Подозреваемым инкриминируют контрабанду наркотических средств. Им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка из Калабрии — самой бедной провинции Италии. Хотя Ндрангета далеко не так известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире. Действует в Италии, США, Австралии, странах ЕС, а также Аргентине, Колумбии и Мексике.

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