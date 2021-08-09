Какой будет погода на неделе 9.08.2021, 15:46

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Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 августа.

10 августа погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность, пишет сайт pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков, днем местами по республике кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, местами по востоку до +18°С, максимальная днем +23..+29°С, по юго-востоку местами до +30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

11 августа ночью большая часть страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах, а утром и днем и в центральных районах скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +20..+27°С, по юго-востоку +28..+30°С.

12 августа ночью сохраниться влияние атмосферного фронта, днем с акватории Балтийского моря ожидается поступление прохладных и неустойчивых воздушных масс. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +18..+24°С, местами до +26°С.

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