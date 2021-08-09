Талибы захватили шестой город за три дня 4 9.08.2021, 15:57

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Афганистан может стать базой международного терроризма.

"Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма, заявил бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс в эфире Би-би-си.

Исламисты продолжают наступление - в понедельник они захватили шестой административный центр.

Накануне исламисты захватили административный центр Кундуз. Через несколько часов пали еще два административных центра - центр одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, столицу провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны. Сейчас в Кундузе талибы захватывают правительственные учреждения на фоне перебоев с водой в городе, говорят местные жители.

фото: reuters

В понедельник "Талибан", в очередной раз отвергнув призывы к прекращению огня, заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением девять тысяч человек.

Следующие цели талибов, по их собственным словам, это Мазари-Шариф, где находится священная для шиитов Голубая мечеть, и Пули-Хумри. Из городов поступают противоречивые сведения. В понедельник "Талибан" заявил, что к Мазари-Шарифу подходят его подкрепления, но местная полиция назвала это пропагандой. Лидер таджикской диаспоры в провинции Балх и на севере страны, бывший полевой командир Атто Мухаммади Нур заявил, что правительственные силы будут защищать город "до последней капли крови".

Утром в понедельник в соцсетях появились видео перестрелок на окраинах Мазари-Шарифа. Подлинность видео не подтверждена.

Clashes on the outskirts of Mazar-i-sahrif city, the capital of Balkh province earlier today. pic.twitter.com/lu1tVfltzO — Zoya 🚨 (@Zoya_nafidi) August 9, 2021

Бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс, в последние дни критиковавший в СМИ решение вывести из Афганистана группировку западных войск, допускает три сценария развития конфликта.

"Захват Кундуза [...] не значит, что для правительства все кончено", - подчеркивает он.

"Я думаю, что вариантов развития может быть три, хотя, конечно, никаких сценариев никто не пишет. Первый - Афганистан распадается. Он превращается в другие страны. Второй - ужасная гражданская война, вечная патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может победить, и ни одна не хочет прекращаться борьбу. Это десятилетия смерти и страданий", - говорит военный.

"Третий вариант - тот, за который мы должны бороться всем миром. После кульминации боевых действий, то есть когда "Талибан" поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство - что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров", - говорит он.

В этих переговорах будут активно участвовать другие страны - США, Европа, Пакистан, Россия и Иран. Ни одной из этих стран не нужны раздираемые войной соседние государства. Новое слово в переговорах может сказать Китай, который был совершенно другой страной двадцать лет назад, когда западные войска пришли в Афганистан.

Генерал вновь раскритиковал вывод международной группировки войск из Афганистана, назвав ее стратегической ошибкой.

"Мы столкнемся с опасностью возвращения в Афганистан террористических организаций, которые будут вредить Европе и другим странам. Думаю, это очень плохой результат со стратегической точки зрения", - говорит он.

"Талибан" открыто заявляет, что его цель - взять под контроль экономику Афганистана и торговлю нефтью и газом.

Крупные города Афганистана готовятся к осаде - за их стенами скопились тысячи беженце. Зарубежные посольства запасаются съестным и водой, множество дипломатов покидают города.

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