Под Минском строят дом с микроквартирами 20 9.08.2021, 16:03

6,062

Вся квартира — это 19,9 «квадрата».

Семь лет назад в Минске начали строить первые дома с малометражными квартирами. «Пеналы» площадью 27 квадратных метров с одним-единственным окном вызывали удивление и порой улыбку. Но со временем такой формат жилья стал весьма востребован (особенно среди молодых людей). Небольшие студии появились практически у всех застройщиков — от «Новой Боровой» до «Минск-Мира». Казалось, куда уж компактнее. И вот этим летом один из девелоперов пошел еще дальше и предложил минчанам 20-метровые квартиры, пишет onliner.by.

Речь идет о жилом комплексе «Современный» в Фаниполе. Проект застройки включает в себя пять панельных многоэтажек в районе трассы Р1. Название застройщика у жителей города-спутника на слуху: ранее компания «ДГ-Центр» возвела ЖК «Зеленые аллеи» на въезде в Фаниполь со стороны Минска. Через процедуру общественного обсуждения новый жилой комплекс прошел еще зимой прошлого года. Сейчас строители выходят на площадку.

Первый дом начинают строить в районе детского сада на улице Брестской. Это будет 10-этажная панелька Солигорского ДСК с треугольными эркерами.

На каждом этаже будет по 10 квартир. Самые большие из них — две двушки площадью 65 «квадратов». Также имеются однушки по 42 и 34 кв. м и студии площадью чуть более 25 кв. м с одним окном.

Самый же интересный формат — студии площадью 19,86 кв. м. Вот как выглядит планировка такого жилища. Крохотная прихожая, совмещенный санузел площадью 4 «квадрата» и объединенная с кухней гостиная площадью 16 кв. м. Планировку оживляет эркерный выступ, в то же время он несколько затрудняет расстановку мебели.

Для кого подойдет такой формат жилья? Для студентов, молодых людей, желающих поскорее съехать от родителей, для молодых пар без детей. В микроквартирах сложно жить годами, зато они идеально подходят под сдачу в краткосрочную аренду. Множество студий в Минске приобретались именно с такой целью. Однако Фаниполь живет своей жизнью и тенденции столицы здесь могут не сработать.

К 1 сентября застройщик планирует выпустить облигации, и тогда же начнется продажа квартир. Цены уже известны и указаны на сайте проекта. Так, метр в самых компактных квартирах будет стоить 2841 рубль. Выходит, студия площадью 19,86 кв. м обойдется в 56 422 рубля, что сегодня эквивалентно $22 443.

Первый взнос — от 26 000 рублей, далее — платежи по графику.

В студии площадью 25,64 «квадрата» метры считают по 2560 рублей. Такая квартира будет стоить 65 638 ($26 109 по курсу). Для сравнения, в «Минск-Мире» сейчас предлагают студии такой же площади за 27—29 тысяч долларов в эквиваленте. Правда, там срок сдачи дома — 2023 год.

Метр в однокомнатных квартирах площадью 33,97 кв. м стоит 2305 рубля. Вся квартира — 78 300 ($31 146 по курсу).

Далее идет однушка площадью 42,1 кв. м. У нее большая кухня, где можно выделить и зону гостиной. Здесь за метр просят 2176 рублей. Общая стоимость — 91 610 рублей ($36 439 по курсу).

В двушках метр по 1920 рублей. Квартира площадью 65,68 кв. м должна обойтись в 126 105 рублей ($50 161).

Закончить стройку должны через год — в третьем квартале 2022-го.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».