Медики назвали продукты, которые могут очистить почки 9.08.2021, 16:10

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Чтобы поддерживать организм в форме, очень важно следить за здоровьем почек.

Человеческий образ жизни кардинально поменялся за последние полвека. Комфорта стало больше, но качество жизни упало. Загрязнение окружающей среды — это повышенное содержание токсинов в нашей еде. Чтобы поддерживать организм в форме, очень важно следить за здоровьем почек.

Включите в свой рацион эти 10 продуктов — и ваши почки будут всегда здоровыми, пишет healthinfo.ua.

1. Сельдерей.

Сельдерей обладает мочегонным действием. Стимулируя мочеотделение, он помогает выводить из организма шлаки.

Кроме того, он содержит питательные вещества, необходимые для нормальной работы почек. Регулярное употребление сельдерея защитит вас от почечных камней и инфекций.

2. Кукурузные рыльца.

Кукурузные рыльца применяют для лечения инфекций мочевого пузыря, камней в почках и болезней мочевых путей.

Благодаря своим мочегонным свойствам они ускоряют выведение шлаков и жидкостей из почек.

3. Корень одуванчика.

По данным одного исследования, корень одуванчика обладает мочегонным эффектом и увеличивает мочеотделение. В результате происходит очистка почек и печени.

Кроме того, одуванчик снимает отёчность и раздражения мочевого тракта.

4. Имбирь.

Имбирь — эффективное средство для чистки почек. Он способствует вымыванию вредных токсинов из почек и улучшает пищеварение.

Имбирь также подходит и для чистки печени.

5. Хвощ полевой.

Полевой хвощ — это растение с мочегонными свойствами. Он стимулирует мочеотделение, ускоряя выведение шлаков из организма.

Благодаря своим антиокислительным свойствам хвощ полезен и для общего здоровья почек.

6. Алтей лекарственный.

Лекарственный алтей обладает сильным мочегонным эффектом. Это помогает очистить почки и способствует их здоровью.

Кроме того, алтей помогает против инфекций почек, мочевого тракта и мочевого пузыря. Алтей не рекомендуется принимать беременным, кормящим и диабетикам.

7. Петрушка.

Петрушка действует как эффективное и натуральное мочегонное средство, очищая почки от токсинов. Она стимулирует выведение мочи, с которой вымываются бактерии и микробы.

Своим мочегонным свойством петрушка обязана содержащимся в ней апиолу и миристицину. Беременным следует воздержаться от употребления петрушки.

8. Крапива двудомная.

Крапива двудомная — ещё один хороший способ почистить почки. Она действует как мочегонное, стимулируя мочеотделение и выведение отходов жизнедеятельности организма.

Кроме того, крапива предотвращает образование камней из кристаллов и защищает почки от инфекций.

9. Куркума.

Куркума — это специя, которая славится своим очистительным действием. Она чистит почки, выводит токсины из печени и очищает кровь.

Кроме того, куркума обладает противовоспалительными свойствами, полезными как для профилактики, так и для лечения почечных инфекций.

10. Толокнянка обыкновенная.

Толокнянка обыкновенная обладает мочегонным действием и помогает при инфекциях почек. Мочегонный эффект объясняется тем, что в толокнянке содержится фенольный гликозид под названием арбутин. Благодаря его вяжущим свойствам из почек выводятся токсины и вредные бактерии.

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